Paola Perego, chi è il marito Lucio Presta: età, carriera, figli, Instagram, prima moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Paola Perego, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata e all’amore per il marito Lucio Presta.

La carriera da ballerino di Lucio Presta

Lucio Presta è nato a Cosenza il 14 febbraio del 1960 e oggi è un noto manager, imprenditore e produttore televisivo. Ha iniziato la sua carriera come ballerino grazie a Floria Torrigiani, poi ha debuttato in televisione: per cinque edizioni ha lavorato nel varietà Fantastico e per Renato Zero. E ha organizzato una tournée per Franco Miseria e Heather Parisi.

L’agenzia di spettacolo

A Roma ha fondato l’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre, il cui capitale sociale è detenuto da lui, dalla moglie Paola Perego, da Dario Tribello, da Simona Ugolinelli e dai figli Niccolò e Beatrice. Ma non solo. Nel 2016 Presta si è candidato alle elezioni amministrative come Sindaco della sua Città ed è anche un noto produttore: con la sua società ha prodotto diversi spettacoli televisivi. I più famosi sono: gli show di Roberto Benigni, i docufilm come Firenze secondo me. Ed è stato co-produttore di alcuni Festival di Sanremo, cioè quelli condotti da Bonolis, Clerici, Morandi e Amadeus.

Chi è la prima moglie, il matrimonio con Paola Perego

Lucio Presta si è sposato ben tre volte. La prima volta con Simonetta, la seconda con Emanuela dalla quale ha avuto due figli (Niccolò e Beatrice) e la terza con Paola Perego, sua attuale moglie e socia nella società di spettacolo.