Paolo Rossi: chi era, come è morto, malattia, carriera, causa morte, chi è la moglie Federica Cappelletti, figli e vita privata

Dopo il successo della scorsa settimana torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, pronta ad accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo, anche Walter Veltroni, che interverrà insieme a Federica Cappelletti per presentare il film dedicato a Paolo Rossi, calciatore morto nel dicembre 2020.

Dagli esordi al debutto come calciatore di Paolo Rossi

Paolo Rossi è nato a Prato il 23 settembre 1956 ed ha iniziato a giocare a calcio all’età di 9 anni con il Santa Lucia, una squadra in cui era presente anche il fratello Rossano. Una passione quella per il calcio che gli è stata trasmessa dal padre Vittorio, che fu ala destra nel Prato. Il soprannome di Paolo, noto a livello nazionale, è Pablito: a scegliere questo nomignolo è stato Enzo Bearzot.

Insieme a Roberto Baggio e Christian Vieri detiene il record italiano di marcature nei mondiali a quota 9 gol. È stato il primo giocatore in assoluto ad aver vinto nello stesso anno il mondiale, titolo di capocannoniere di tale competizione e Pallone d’oro. Occupa la 42esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secoli ed è inserito dal 2016 nella Hall of Fame del calcio italiano.

Il ‘lavoro’ come opinionista

Non solo calciatore. ‘Pablito’ in televisione ha ricoperto il ruolo di opinionista per varie emittenti italiane, come Sky Sport, Premium Sport, Rai Sport. E nel 2011 ha partecipato al programma Ballando con le Stelle come concorrente.

Le sue caratteristiche tecniche

Paolo Rossi era un attaccante veloce, abile negli spazi stretti dell’area di rigore. Giorgio Tosatti lo ha definito un ‘impasto di Nureyev e Manolete, un calciatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero’.

Come è morto

Paolo Rossi è morto a dicembre del 2020 all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena all’età di 64 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Il funerale si è svolto tre giorni dopo nel duomo di Vicenza, poi il feretro è giunto a Perugia, città della moglie Federica, per delle cerimonie più riservate. Tra le prime iniziative celebrative, le intitolazioni alla sua memoria dello stato di Bucine, del piazzale antistante lo stadio Menti di Vicenza e del centro sportivo perugino di Pian di Massiano.

Chi è la moglie Federica Cappelletti, vita privata

Paolo Rossi è stato sposato con Simonetta Rizzato e dalla loro unione è nato Alessandro. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Paolo si è sposato una seconda volta con la giornalista Federica Cappelletti: la coppia ha due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena.