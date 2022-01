Federica Cappelletti, chi è la moglie di Paolo Rossi: età, lavoro, oggi, figlie, Instagram, biografia, libro

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, che sarà in studio per ricordare il grande campione!

Federica Cappelletti, chi è la moglie di Paolo Rossi: età, lavoro

Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno del 1972 sotto il segno dei Gemelli e ha due lauree: una in Lettere Moderne, l’altra in Scienze della Comunicazione. Nella vita è una giornalista e ha collaborato con diversi quotidiani, tra questi La Nazione.

Federica Cappelletti e Paolo Rossi: matrimonio, figli e vita privata

Federica Cappelli si è innamorata e ha sposato, nonostante i 16 anni di differenza, l’ex calciatore Paolo Rossi nel 2010 a Roma. La coppia ha due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena. Paolo Rossi, classe 1956, è stato stroncato a 64 anni da un male incurabile, il 9 dicembre dello scorso anno.

Federica Cappelletti: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @cappellettifederica vanta oltre 33 mila followers.