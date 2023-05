Parchi divertimento a Roma e nel Lazio: ecco quali sono, orari e biglietti

Quali sono i parchi di divertimento in giro per Roma e per il Lazio? Tali spazi per divertirsi sono molteplici in tutta la Regioni, ottimi da visitare poi proprio in questo periodo dell’anno: l’estate. Per chi cerca, anche con la propria famiglia e gli amici, adrenalina e giochi d’acqua, non può esimersi da una giornata quest’estate al parco dei divertimenti. Aree del relax e dei giochi che sul territorio laziale sono state riaperte da questa primavera, per farci compagnia anche tutta questa estate.

I parchi divertimenti a Roma e nel Lazio

Tra i parchi più famosi del territorio regionale laziale, non si può dimenticare Cinecittà World. Il parco divertimento a carattere “Cinema e Tv”, ha catturato negli anni tanti piccoli appassionati e soprattutto famiglie, che con grande piacere portano i propri figli ogni anno in quello spazio. Tra 40 attrazioni e 7 aree a tema, risulta tra i parchi divertimento più suggestivi non solo della nostra Regione, ma addirittura di tutta Italia. Per l’estate 2023, obbligatorio vedere due attrazioni complementari a questo spazio: l’Acqua World e il Roma World, dove viene rievocata l’epoca imperiale della nostra città.

Magicland e Luneur Park

Da una parte la storia del parco dei divertimenti targato Roma, in quello che fu la giostra dei avi di Virginia Raffaele. Seppur ha cambiato il proprio tema per un target di bambini piccoli, ancora oggi Luneur nasconde quel vecchio fascino che lo rese un punto di riferimento per i ragazzi a cavallo tra gli Anni ’80 e ’90. Gli anni delle comitive all’interno del parco giochi, le prime sigarette, le audiocassette e soprattutto le vecchie canzoni dei Duran Duran che scandivano i tempi della gioventù eurina. Poi MagicaLand, il parco divertimenti di Valmontone che ogni anno raccoglie al suo interno migliaia di persone, che escono estasiate dalle numerose attrazioni di questo immenso spazio.