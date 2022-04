Pasqua 2022, frasi di auguri da inviare su WhatsApp e Facebook: messaggi religiosi e immagini:

Pasqua 2022. C’è chi interpreta la Pasqua con un gusto che potremmo definire a dir poco ”profano”, concependo ormai la ricorrenza semplicemente quale occasione di festa, vacanza e grandi abbuffate tra parente. Non c’è nulla di male, sia chiaro: anzi è un modo per corroborare relazioni, emozioni, amicizie e vivere la vita al di fuori dell’ingranaggio del lavoro. Tuttavia, è bene ricordare, però, che il senso più profondo della ricorrenza è radicato nella religione: la Santa Pasqua è il momento in cui si ”risorge” e si viene a nuova vita.

Il vero significato della Pasqua: risurrezione e redenzione

L’arrivo della Santa Pasqua è un momento importantissimo all’interno della vita di un religioso o di un credente che non si limita ad apprezzare la mondanità del momento. Questo periodo rappresenta l’allontanamento di Gesù dalla Terra, ma anche e soprattutto un inizio, un nuovo inizio fatto di pace e redenzione. La risurrezione celebra l’eternità di Dio, ma anche la palingenesi dell’essere umano tanto anelata. È senza dubbio una ricorrenza importantissima, al pari del Natale.

Frasi e messaggi religiosi per i vostri auguri

Di seguito, vi proponiamo una serie di frasi a carattere spirituale e religioso, per non dimenticare questo aspetto fondamentale della Pasqua, che quest’anno cadrà domenica 17 aprile 2022:

Auguri di Pasqua, una benedizione e una preghiera che dedico alla tua famiglia

Buona Pasqua, vivi il sentimento di Rinascita e riscopri una vita più vera

Auguri di una felice Pasqua sotto la guida di Nostro Signore

In questo santo giorno di Pasqua lascia che la speranza e la gioia risuonino dentro di te

Auguri di Buona Pasqua, che questa benedizione speciale scenda su di te

Una Buona Pasqua a chi crede che Gesù oggi sia tornato per liberarci e salvarci

Una Pasqua unica, che illumini il tuo spirito e segni un nuovo cammino per la tua famiglia

Auguri di Pasqua, possa la gioia del Signore accompagnarti ogni giorno

Tanti auguri per una pasqua unica, che segni un reale cambiamento nella tua vita

Nel giorno della Santa Pasqua ti auguro che tutto possa avvicinarti sempre di più all’esempio di Cristo

Aforismi spirituali e riflessioni religiose da condividere per le feste