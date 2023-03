Pasqua 2023 a Roma e nel Lazio, ecco dove andare: tutti i borghi da visitare. Le opzioni per passare le vacanze pasquali nella nostra Regione sono varie, a cominciare da una bella giornata in terme oppure una passeggiata al Giardino di Ninfa. Per chi ama delle giornate originali, merita anche la visita al parco degli alpaca. Per chi invece vuole passare una vacanza sul mare, miglior meta del Circeo non esiste sul suolo laziale in questo periodo.

Dove passare le vacanze di Pasqua nel Lazio

Proprio sulla costa del Circeo, sono presenti numerosi borghi. In tali location, si possono passare delle bellissime giornate, oltre a organizzare una scampagnata in vista della Pasquetta. Insomma, sono tante le mete dove un turista può passare una vacanza pasquale all’insegna del relax e soprattutto lo svago. Infatti, non solo il mare viene garantito dal territorio laziale, ma anche bellissime paesaggi sul lago e borghi di epoca medievale.

La gita al lago di Castel Gandolfo, a pochi chilometri da Ariccia, può essere un’opzione validissima per passare le vacanze pasquali. Da Roma, la meta dista solamente un’ora di macchina senza traffico. Per mangiare, oltre a ottimi ristoranti presenti a Castel Gandolfo, si possono guardare anche le attività presenti nel quadrante di Ariccia, ovvero quelle di una cucina casareccia rinomata in tutta la zona romana. Dalle ricette romane, ai piatti tipici del pesce del lago, si possono tranquillamente degustare in queste località.

Villa d’Este a Tivoli

Anche Tivoli non può mancare in quei programmi per passare le vacanze di Pasqua nella provincia di Roma. Per chi viene qui, ad appena 35 km dal centro di Roma, diventa fondamentale ed obbligatoria la visita alla storica Villa d’Este. Qui sono pronti ad accogliervi fontane, ninfe, grotte, giochi d’acqua e paesaggi fantastici. Inoltre, una volta a Tivoli è necessario visitare anche Villa Adriana.