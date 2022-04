Pasqua, aforismi, citazioni e frasi religiose da inviare per fare gli auguri

Vorresti fare gli auguri di Pasqua a un tuo caro ma non sai cosa scrivere? Perché non utilizzare qualche frase famosa e ricca di significato? Stupiscili tutti quest’anno con degli auguri particolari. Qui troverai una lista delle migliori frasi e dei migliori aforismi da inviare ad amici, parenti e colleghi.

Aforismi e frasi di auguri per la Pasqua

Frasi, aforismi e citazioni per augurare una buona Pasqua:

– “Lasciamoci, in questa Pasqua, lavare gli occhi dell’anima, per poter veder le cose belle e fare le cose belle”. Papa Francesco.

– “Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito”. Papa Francesco

– “La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione”. Papa Francesco

– “Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà”. Papa Francesco

– “Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace”. Papa Francesco

– “Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere” Papa Giovanni Paolo II

– “Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti faccia capire l’importanza delle piccole cose per i grandi cambiamenti”. Madre Teresa di Calcutta

– “È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire l’importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita e crescita”. Madre Teresa di Calcutta

– “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua”. Giovanni Paolo II

-“All’umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza” (Giovanni Paolo II);

– “Auguri di Buona Pasqua, che Gesù possa rinascere anche nei nostri cuori”.

-“La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito! Ti auguro di sentire sempre quella pace che dà serenità. Tanti auguri di Buona Pasqua!”.

– “Pasqua non è un giorno come gli altri, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua”.

Altre idee per gli auguri Pasquali

Per avere altre idee sugli auguri Pasquali leggi anche: