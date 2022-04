Pasquetta 2022: frasi di auguri e immagini per il Lunedì dell’Angelo

Buona Pasquetta a tutti! Oggi è il giorno dopo il grandissimo pranzo di Pasqua ma le feste non sono sicuramente finite. Fortunatamente possiamo ancora goderci un po’ di meritatissimo relax con la nostra famiglia. E quale momento migliore per non scambiarci citazioni e aforismi bellissimi?

Le più belle citazioni del giorno

Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole,

fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente,

fa bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza,

e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,

e fallo conoscere al mondo.

M.Gandhi

Ingredienti

per una

Buona Pasquetta:

amici in abbondanza;

sole quanto basta

Che sia un giorno di sole,

non tanto fuori ma dentro di te,

che i sorrisi siano fonte di luce,

e che l’amicizia e i gesti condivisi,

si trasformino in una carica di energia durevole.

Buona Pasquetta!

Stephen Littleword

Che sia un giorno di sole,

non tanto fuori ma dentro di te,

che i sorrisi siano fonte di luce,

e che l’amicizia e i gesti condivisi,

si trasformino in una carica di energia durevole.

Buona Pasquetta!

Stephen Littleword

Pasquetta

A Roma, er giorno propio de Pasquetta,

er lunedì de l’Angelo a li santi,

la tradizzione impone a tutti quanti,

la gita fòri porta a ’na fraschetta.

Così che pare d’èsse villeggianti,

cor pranzo ar sacco e voja de porchetta,

ché tempo c’è pe fà la dieta stretta,

de quelle a base de lamenti e pianti.

E’ er solo lunedì de tutto l’anno,

che t’arzi senza er peso der mestiere,

com’è pe l’artri, invece, co gran danno.

A meno de nun èsse parucchiere,

sinnò Pasquetta è festa co l’inganno,

de chi la prenne sempre in der sedere.

Stefano Agostino

Le frasi più belle da inviare oggi

Amici, buon vino e tanta allegria:

la Pasquetta è la festa più divertente che ci sia!

Tanti auguri!

Ovunque tu sia…qualunque cosa tu faccia..

con il sole o con l’ombrello…

ti auguro un giorno

stupendamente bello

BUONA PASQUETTA A TUTTI!

Ti auguro semplicità per essere capace di trovare grandi gioie nei piccoli gesti di questo giorno…. Ti auguro coraggio, per essere capace di sorridere con tutta la sincerità… Ti auguro pace per essere capace di donare e ricevere la gioia… Ti auguro speranza per essere capace di vivere nella luce.. Ti auguro spontaneità per essere capace di dare senza fini egoistici … Ti auguro forza per essere capace di camminare anche tra le difficoltà…. Ti auguro sogni per essere capace di realizzarli… Ti auguro vita per essere capace di raccontarla con spensieratezza… Ti auguro felicità per essere capace di assaporare ogni istante come un tesoro… Ti auguro amore per essere capace di donarti all’altro nella purezza della semplicità… Ti auguro ogni cosa che il tuo cuore possa catturare per bellezza, felicità e stupore…

Felice Pasquetta!

Leggi anche: Colazione di Pasqua: le migliori specialità per rispettare la tradizione, ricette e consigli

Che sia un giorno di sole,

non tanto fuori ma dentro di te,

che i sorrisi siano fonte di luce,

e che l’amicizia e i gesti condivisi,

si trasformino in una carica di energia durevole.

Buona Pasquetta!

Stephen Littleword

Amici, buon vino e tanta allegria:

la Pasquetta è la festa più divertente che ci sia!

Tanti auguri!

Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta ma hanno mangiato così tanto

che non ci passano.