Pellegrinaggio per la pace al Divino Amore sabato 19 marzo 2022: orario e come partecipare

Roma. Il tema del pellegrinaggio notturno al Divino Amore di quest’anno è direttamente ispirato al versetto 8 del Salmo 122: ”Su di te sia la pace”. Un invito a condividere con tutti le nostre speranze di pace e, soprattutto, ad invocarla laddove oggi, purtroppo, imperano le guerre e le atrocità. Si tratta del pellegrinaggio annuale promosso dalla diocesi di Roma e previsto per sabato 19 marzo 2022.

Orari dell’incontro

Proprio così, nel giorno di San Giuseppe, per rendere la traversata ancora più carica e densa di significato. Quel giorno, alle ore 20.00, la Madonna del Divino Amore verrà portata alla basilica di San Giovanni in Laterano e, con l’occasione, la grande cattedrale rimarrà aperta per chiunque voglia fermarsi a pregare.

Il pellegrinaggio e la testimonianza di pace

Successivamente, alle 23.30, il cardinale vicario Angelo De Donatis guiderà personalmente un momento di preghiera comunitaria che si svolgerà fino alle ore 24.00. Infine, proprio allo scoccare della mezzanotte, partirà il pellegrinaggio notturno a piedi, verso il santuario di Castel di Leva. Una volta giunti a destinazione, alle 6, si terrà la messa.

Le parole del cardinale De Donatis

In una lettera indirizzata ai fedeli, di recente il cardinale De Donatis ha scritto: «Viviamo con grande preoccupazione l’attuale situazione di guerra in Ucraina. Tutti desideriamo la pace, quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire.» Poi nello stesso documento, di forte intensità emotiva, ha continuato: «Per questo intendiamo rispondere all’invito del nostro vescovo Papa Francesco a perseverare nella preghiera e nella penitenza. In altre occasioni, di fronte a momenti di grande difficoltà, il popolo romano si è affidato alla Madonna del Divino Amore per invocare la Sua materna intercessione».

Uniti per la pace

Ecco, dunque, lo scopo dell’iniziativa e del lungo pellegrinaggio: per far sentire che la speranza di pace non è solamente una vacua idea, ma può unire e raccogliere interi popoli, e vincere la guerra stessa. Ovunque ci saranno guerre, ci saranno anche popoli pronti a testimoniare la pace.