Pensioni aprile 2022, quando arriva il pagamento: data e calendario completo

Pensioni Aprile: come funzionerà in questo mese? Una bella notizia: il pagamento potrebbe avvenire in anticipo, questo almeno controllando il calendario fatto da Poste Italiane. Però questa parrebbe l’ultima volta che ciò avverrà: infatti con la fine dello stato di emergenza si concluderò anche il pagamento anticipato.

Pensioni Aprile: ecco il calendario

Si trattava di una pratica messa in campo all’inizio della pandemia, quindi a marzo del 2020. Il pagamento delle pensioni di aprile 2022 potrebbe cadere a fine marzo almeno per coloro che lo ritirano in contanti. Ecco il calendario:

Dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo ;

alla a partire da venerdì ; Dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo (mattina);

alla a partire da sabato (mattina); Dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo ;

alla a partire da lunedì ; Dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo ;

alla a partire da martedì ; Dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo ;

alla a partire da mercoledì ; Dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

Per chi invece ha la pensione sul conto corrente il versamento avverrà secondo il calendario ufficiale dell’INPS, ovvero il primo giorno bancabile del mese di aprile, che in questo caso è venerdì 1. Non solo: marzo potrebbe essere l’ultimo mese anche per le pensioni a domicilio per gli over 75.

