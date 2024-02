Per quale motivo il pollo ruspante è giallo? La risposta farà finalmente chiarezza

Il pollo nella dieta mediterranea. Quello ruspante è fra i più ambiti. Il motivo è anche la sua qualità: come mai è di colore giallo.

Il pollo è un piatto tipico fra i più ambiti. Si mangia nei giorni di festa, ma anche in quelli normali. Le sue proprietà nutritive consentono di poterlo fare in vari modi. Nei giorni particolari si arriva a concepirlo in diverse maniere, tra cui glassato e ripieno. In altre – più consone alle abitudini quotidiane – si preferisce sulla piastra o alla mugnaia.

Quel che è certo è che il pollo per molti anni è diventato insostituibile. Oggi si sta facendo un altro tipo di discorso per evitare che gli allevamenti intensivi diventino una pericolosa abitudine più di quanto già non siano. Ecco perchè molte persone stanno iniziando a capire come vivere senza carne, mangiano altro: c’è chi si adegua al vegetarianismo e chi preferisce, invece, il veganismo. La differenza è sottile. I vegetariani non mangiano carne, il pesce e il latte continuano a far parte della loro dieta.

Pollo ruspante, perchè fa gola

I vegani, invece, tolgono tutto ciò che è animale dalla nutrizione giornaliera. Quindi via anche i lattici e le provenienze ittiche. Solo verdura, frutta, legumi, riso, pasta e soia. Senza contare altre pietanze specifiche che trovano e sperimentano con ricette ugualmente gustose che, sul mercato, trovano anche un certo riscontro.

Rispetto al pollo, invece, occorre fare una serie di distinzioni. Ci sono vari tipi di pollo, dal punto di vista dell’allevamento e della coltivazione ciascuno ha pretese e qualità diverse. Esistono, infatti, i polli in gabbia, quelli allevati a terra e all’aperto, poi ci sono i polli allevati secondo i criteri più recenti che strizzano l’occhio alla cultura bio.

Le caratteristiche principali

L’agricoltura biologica è favorevole ad allevamenti di tipo sostenibile. Il pollo ruspante, in particolare, viene allevato all’aperto. Questo vuol dire che non si attiene ai metodi di allevamento intensivo che bruciano le tappe del processo di nutrizione e crescita. Viene coltivato attraverso il nutrimento di grano e mais, corazza all’aperto in campagna, libero di crescere aumentando di peso e qualità. Cambia anche il colore.

I polli ruspanti si riconoscono perchè tendenzialmente hanno un colore giallo: questo è dovuto alla nutrizione che hanno condotto per parecchio tempo fino alla morte. Inoltre in macelleria o dall’allevatore un pollo ruspante si riconosce anche dall’odore. Diffidare da chi emana un afrore simile a quello del pesce: vuol dire che sono stati utilizzati grassi di origine animale nella nutrizione, ciò determina – nella maniera più assoluta – che non si tratta di un pollo ruspante.

Tradizione e gusto

In termini di offerta, i polli ruspanti sono molto richiesti: in quantità maggiori rispetto a qualche anno fa, diventano un must nelle rosticcerie e non solo. Al sud, come in Sicilia, sono anche oggetto di vendita al dettaglio nelle strade. Ci sono i chioschi con i polli a disposizione: un vero e proprio “culto” che trova nella culinaria tradizionale uno spazio di primo piano. Quando storia e alimentazione s’incontrano, c’è sempre spazio per il buon gusto.