Perché oggi il Paradiso delle Signore non va in onda? Cambia la programmazione su Rai 1

Oggi, mercoledì 14 settembre, la scaletta televisiva del primo canale della Rai subirà alcune importanti modifiche. A seguito di quest’ultime il programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone avrà una durata dimezzata, chiudendo la messa in onda un’ora prima e cioè alle 15 invece che, come di consueto, alle 16. Ma non solo.

Perché cambia il palinsesto pomeridiano su Rai 1

Oltre alla trasmissione di Serena Bortone, a risentirne sarà anche la soap opera il Paradiso delle Signore. Ma quali sono le motivazioni alla base di tali cambiamenti? Le ragioni delle suddette modifiche sono da ricercarsi in un’edizione speciale del TG1, che seguirà in diretta il corteo funebre della Regina Elisabetta II. L’evento occuperà il canale per circa un paio d’ore, cioè fino a quando la linea non passerà alla solita e breve edizione del telegiornale di metà pomeriggio. Tuttavia, dopo questo orario, la programmazione di Rai 1 tornerà regolare.

Il Paradiso delle Signore oggi non andrà in onda

Come anticipato, a causa della trasmissione in diretta del corteo funebre della Regina Elisabetta II, la soap di Rai 1 il Paradiso delle Signore oggi non andrà in onda. Pertanto, rimanendo indietro di una puntata, la fiction potrebbe essere trasmessa — in via eccezionale — di sabato, come peraltro è accaduto anche in altre circostanze. Da domani, invece la programmazione, dovrebbe tornare ad essere regolare.