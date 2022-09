Piccolo G, chi è il cantante di Amici 22: età, nome vero, di dov’è, inediti, fidanzata e Instagram

Piccolo G è uno dei nuovi concorrenti di Amici. L’artista, un cantante, è pronto infatti a sedere tra i banchi del talent tra i più noti della tv, ovvero Amici di Maria De’ Filippi al via da domenica 18 settembre 2022. Ma quali saranno i protagonisti della nuova edizione? Chi arriverà al serale? Nel canto ci proverà anche lui Giovanni in arte Piccolo G. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.

La biografia di Piccolo G

Il suo vero nome è Giovanni Rinaldi ma in arte si fa chiamare Piccolo G. E’ un rapper classe 2000, nato in Provincia di Macerata. Il suo amore per la musica nasce giovanissimo e a 12 anni inizia a suonare la chitarra. Qualche anno dopo abbraccia il rap, specializzandosi nel freestyle. Tra il 2019 e il 2020 arrivano i suoi primi pezzi lanciati inizialmente su YouTube, poi su Spotify. “Difendo chi sono”, “Domani”, “Canzone D’Amore”, i pezzi che compaiano in cima alla lista delle sue produzioni. E’ apparso anche nella serie Tv Tutta colpa di Freud come si evince dalle sue Instagram Stories.

Vita privata

Anche se non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata sappiamo che Giovanni, alias Piccolo G, è ancora single. Possiede un account Instagram (eccolo qui), verificato, che conta al momento oltre 8.000 followers. Ma cosa accadrà ora con la vetrina di Amici? Il rapper riuscirà a fare il salto di qualità?