Pizza ai bastoncini di pesce, l’idea di Stefano Callegari: ecco dove mangiarla a Roma

Pizza ai bastoncini di pesce: con il baccalà, per la precisione. Questo il colpo di genio di Stefano Callegari, già inventore del Trapizzino e patron della pizzeria Sbanco, in zona Appio-Latino. Questa pizza, al momento, esiste solo in Germania, anche se solo “per scherzo”. Tuttavia, ora, sta per diventare realtà. Si parla della classica pizza agli spinaci, ma con sopra i bastoncini di pesce. Scopriamola insieme.

Pizza ai bastoncini di pesce: l’idea

A richiedere la pizza per la prima volta è stato Dr Oetker, già creatore della “Pizza Ristorante Hawaii”, la famosa pizza che ha fatto discutere molto. Dall’idea di base un famoso pizzaiuolo, Franco Pepe, ha creato la “AnaNascosta”. Quale sarà il destino della pizza ai bastoncini di pesce? Intanto vi lasciamo le parole scritte sulla pagina Facebook del ristorante: “Scuola Callegari insegna che non esiste il bianco e nero ma un’infinita’ di sfumature di grigio. Spesso il trash food ha basi solide e intuizioni geniali e da Sbanco la gola è religione. Come diciamo sempre a Roma, quanno se scherza bisogna esse seri“.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti presenti nella pizza:

Crema di ceci;

Bieta ripassata in padella con aglio;

Olio e peperoncino;

Fiordilatte;

Bastoncini croccanti di baccalà;

Polvere di peperone di Senise.

