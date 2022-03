Polemiche e accuse alla notte degli Oscar. È da poco terminata la cerimonia 2022 dei Premi Oscar e nonostante l’organizzazione degli Academy Awards abbia fatto di tutto per cercare di esser il più inclusiva possibile, qualcosa non è andato come sperato.

La circostanza che ha lasciato basiti in molti ha riguardato l’attore britannico Daniel Kaluuya e la cantante H.E.R, i quali hanno fatto la propria apparizione sul palco introdotti dalla celeberrima canzone dei Toto Africa. Considerando che entrambi gli artisti sono di colore, la scelta dell’organizzazione ha destato pià di qualche perplessità.

Chi sono H.E.R e Daniel Kaluulya

Daniel Kaluuya ha vinto il premio Oscar la scorsa edizione per la sua interpretazione in Judas and the Black Messiah mentre la cantante H.E.R è stata premiata, la sera stessa, per il brano Fight for You, tratta dall’omonimo film. Daniel Kaluuya reciterà nel film di Jordan Peele: Nope, atteso nelle sale il prossimo luglio. Nel cast insieme all’attore britannico ci saranno anche Keke Palmer e Steven Yuen.

