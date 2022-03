Notte degli Oscar, Will Smith dà un pugno a Chris Rock: ‘L’amore fa fare cose folli

E’ stata senza dubbio una notte degli Oscar “diversa” quella andata in scena una manciata di ore fa. A fare notizia non sono stati i premi e i vincitori in sé stavolta ma piuttosto quanto accaduto sul palco tra Will Smith e Chris Rock con il primo che ha sferrato un pugno colpendo in pieno volto il conduttore. Ma cosa è successo e perché Will Smith ha compiuto un simile gesto?

Perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock

Tutto è successo pochi istanti prima che Smith vincesse l’Oscar come migliore attore. A far scattare la sua rabbia è stata una battuta, diciamo così, “poco felice” di Rock verso la moglie Jada Pinkett Smith. Quest’ultima, a causa dell’aggravarsi di una malattia, l’alopecia, ha la testa rasata: il conduttore in quel momento ha scherzato chiedendo se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito del soldato Jane, titolo in cui Demi Moore recitava interpretando un soldato con la testa rasata.

La battuta non è piaciuta né a Jane, ed era facile aspettarselo, né al marito che si è poi alzato per difendere la compagna. Pochi passi e il colpo sferrato al viso di Chris Rock. Immediatamente, mentre il video già faceva il giro del mondo, si è capito che non c’era nulla di preparato e che non era uno sketch, nemmeno “riuscito male”.

Le scuse dell’attore

Nel corso del suo discorso Will Smith ha poi chiesto scusa all’Academy per quanto accaduto. «L’amore mi fa fare cose folli», ha dichiarato. «Mi scuso con tutti e con i miei colleghi. La vita è complicata per me in questo momento». A lui è andata la statuetta come miglior attore protagonista – era tra i super favoriti – per il film King Richard. Nella pellicola Will Smith ha interpretato il padre delle sorelle campionesse del tennis Williams. Chris Rock, ad ogni modo, ha fatto sapere che non sporgerà denuncia.

Leggi anche: Notte degli Oscar 2022, tutti i vincitori: la lista completa

Il video

Le immagini, ad ogni modo, hanno fatto letteralmente il giro del web rimbalzando da un social all’altro, da twitter a Facebook fino a Instagram. Se non lo avete ancora visto eccolo qui.

Ma è successo davvero o stavo sognando? È iniziato come #Oscar ed è finito come film di Mario Merola#WillSmith #chrisrock #Oscar2022 pic.twitter.com/XAoMQDOUtp — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) March 28, 2022