Notte degli Oscar 2022, tutti i vincitori: la lista completa

La notte delle stelle sì, ma anche quella delle polemiche e…dei pugni in faccia. Sì, perché Will Smith, che era presente alla premiazione degli Oscar, ha pensato bene di salire sul palco e di sferrare un pugno a Chris Rock, il comico che poco prima aveva fatto una battuta sulla malattia autoimmune della moglie, Jada Pinkett-Smith. La tensione alle stelle, un momento che resterà impresso e dichiarazioni che hanno fatto discutere, come se la difesa dovesse necessariamente passare dalla botte.

Ma è successo davvero o stavo sognando? È iniziato come #Oscar ed è finito come film di Mario Merola#WillSmith #chrisrock #Oscar2022 pic.twitter.com/XAoMQDOUtp — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) March 28, 2022

Ma a parte questo, la notte degli Oscar si è tutta concentrata, come è giusto che sia, sui film candidati e sull’assegnazione dei vari premi. Una serata indimenticabile, una kermesse in mondovisione amata e seguita da sempre. Ma quale film ha trionfato? E quali sono i vari riconoscimenti?

La lista dei vincitori degli Oscar 2022

CODA (I segni nel cuore). È questo il film vincitore agli Oscar 2022, con la cerimonia che si è tenuta nella notte appena trascorsa a Los Angeles, direttamente dal Dolby Theatre. Ma non solo. Molti attori sono saliti sul palco e hanno ottenuto vari riconoscimenti, ora di seguito troverete la lista completa con tutti i nomi dei vincitori:

CODA (I segni del cuore) – Oscar per il Miglior Film

– Oscar per il Miglior Film Jane Campion per Il Potere del cane – Oscar per la Miglior regia

– Oscar per la Miglior regia Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye – Oscar per la Miglior attrice protagonista

– Oscar per la Miglior attrice protagonista Will Smith per King Richard – Una famiglia vincente – Oscar per il Miglior attore protagonista

– Oscar per il Miglior attore protagonista Billie Eilish per No Time to Die – Oscar per la Miglior canzone originale

– Oscar per la Miglior canzone originale Encanto – Oscar per Miglior film d’animazione

Oscar per Miglior film d’animazione Drive my car di Ryusuke Hamaguchi – Oscar per il miglior film straniero

– Oscar per il miglior film straniero Troy Kotsur per Coda (I segni del cuore) – Oscar per il Miglior attore non protagonista

Oscar per il Miglior attore non protagonista Ariana DeBose per West Side Story – Oscar per la Miglior attrice non protagonista

– Oscar per la Miglior attrice non protagonista Kenneth Branagh per Belfast – Oscar per la migliore sceneggiatura originale

Oscar per la migliore sceneggiatura originale Sian Heder per CODA (I segni del cuore) – Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale

Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale Jenny Beaven per Crudelia – Oscar per i Migliori costumi

Oscar per i Migliori costumi Hans Zimmer per Dune – Oscar per la Migliore colonna sonora

Oscar per la Migliore colonna sonora Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos per Dune – Miglior scenografia

Miglior scenografia Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nezfer per Dune – Oscar per Migliori effetti speciali

– Oscar per Migliori effetti speciali Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett per Dune – Oscar per il Miglior sonoro

– Oscar per il Miglior sonoro Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh per Gli occhi di Tammy Faye – Miglior trucco e acconciatura

– Miglior trucco e acconciatura Summer of Soul – Miglior documentario

– Miglior documentario The Windshield Wiper – Miglior cortometraggio animato

– Miglior cortometraggio animato The Queen of Basketball – Miglior corto documentario

– Miglior corto documentario The Long Goodbye – Miglior cortometraggio

– Miglior cortometraggio Greig Fraser per Dune – Miglior fotografia

– Miglior fotografia Joe Walker per Dune – Miglior montaggio.