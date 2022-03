Premi Oscar 2022, vincitori e favoriti: quote scommesse e dove guardare la premiazione in diretta tv e streaming

Si avvicina la notte delle stelle, quella degli Oscar: domenica 27 marzo, infatti, ci sarà l’assegnazione dei premi, ma l’attesa è tanta e la curiosità troppo. Chi saranno vincitori? Chi ‘trionferà’ a Los Angeles, dove andrà in scena la 94esima edizione della kermesse cinematografica più amata e seguita? L’Italia, come già anticipato, sarà rappresentata dalla pellicola ‘E’ stata la mano di Dio‘, di Paolo Sorrentino, che gareggerà per il riconoscimento di miglior film internazionale. Ma cerchiamo di scoprire quali sono i film ‘favoriti’, tra quote e scommesse.

Oscar 2022: le quote scommesse e i film favoriti

In attesa della cerimonia di consegna, vediamo nel dettaglio chi sono i favoriti per la vittoria dei Premi Oscar 2022. Ecco di seguito le quote scommesse in Italia di Eurobet:

Miglior film:

Drive My Car – 101.00

Don’t Look Up – 81.00

I segni del cuore – 2.00

Licorice Pizza 81.00

Dune – 51.00

West Side Story – 41.00

Belfast – 15.00

Nightmare Alley – 151.00

Il potere del cane – 1.65

King Richard 41.00

Miglior regista:

Kenneth Branagh – 13.00

Jane Campion – 1.03

Rysuke Hamaguchi – 26.00

Paul Thomas Anderson – 31.00

Steven Spielberg – 13.00

Miglior attore protagonista:

Benedict Cumberbatch – 4.00

Denzel Washington – 51.00

Javier Bardem – 51.00

Will Smith – 1.05

Andrew Garfield – 11.00

Miglior attrice protagonista:

Olivia Colman – 7.00

Jessics Chastain – 1.40

Nicole Kidman – 4.00

Penelope Cruz 21.00

Kristen Stewart – 7.00

Miglior film internazionale:

Lunana, A Yak in the Classroom 51.00

E’ stata la mano di Dio – 9.00

Drive My Car 1.07

La persona peggiore del mondo 11.00

Flee 11.00.

Quando e dove vedere gli Oscar 2022

La cerimonia di consegna degli Oscar è fissata per la notte tra il 27 e il 28 marzo 2022, con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles che andrà in onda a partire dalle ore 00.15 (orario italiano). Insomma, una bella maratona in Italia per restare svegli e non perdersi gli Oscar! Negli Stati Uniti, invece, la cerimonia andrà in onda su ABC a partire dalle ore 20 del 27 marzo (orario di Los Angeles).

In Italia gli Oscar si potranno seguire su Sky Cinema Oscar (canale 303), un canale creato ad hoc da Sky per vedere la 94esima edizione degli Academy Awards che resterà attivo dal 19 al 31 marzo 2022. In live streaming, invece, si potranno seguire su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro ancora non ci sono notizie, ma le precedenti edizioni della premiazione sono state mandate in onda contemporaneamente anche su Tv8 e non si esclude possa accadere quest’anno.