Ponte 2 giugno 2023: offerte e dove andare con i bambini in Italia

Si avvicina inesorabilmente il Ponte del 2 Giugno, con le famiglie che pensano dove andare per fare una breve vacanza. Gita fuori porta che, ovviamente, dovrà includere anche i bambini, facendo sforzare i genitori nel trovare una meta che sia buona anche per accogliere loro. Quindi, non solo arte, cultura e relax, ma anche uno spazio attrezzato alla presenza dei piccoli.

Dove andare per il Ponte del 2 Giugno con i bambini?

Per trovare un punto accogliente e soprattutto che faccia staccare la spina, un’idea sarebbe spingersi al Nord Italia. Tra le mete che consigliamo per questo periodo, coscienti anche della situazione in Emilia-Romagna, c’è un’area nella provincia di Vercelli: parliamo di Alto Sermenza. Immerso nella natura, lo ritroviamo nella parte più alta del Parco Naturale di Alta Valsesia. Una zona che può davvero catturare le simpatie di tutti, potendo organizzare picnic nella natura e soprattutto affascinanti pernottamenti in tenda durante la notte. Provare anche l’esperienza del rafting sui tratti di fiume.

La visita di Genova

Altra meta affascinante, potrebbe essere la visita di Genova. Una città di storia, che ha segnato grandi tappe della cultura italiana. Basti pensare come la città sia legata a Fabrizio De Andrè, che ha scritto le più belle canzoni della musica italiana. Oltre a degustare l’eccellente gastronomia locale genovese, che risulta tra le cucine più apprezzate della Penisola, con i bambini non può mancare la visita al famoso Acquario di Genova: un appuntamento che sicuramente lascerà senza parole i vostri bimbi.

Al confine con la Svizzera, il Lago Maggiore

Sempre spostandosi verso il Nord Italia, ci si può recare anche al confine della nazione. Qui, possiamo trovare il Lago Maggiore, posizionato tra la Penisola e la Svizzera. Come prevedibile, qui possiamo visitare Stresa, il Parco di Villa Pallavicino, salire in Svizzera per visitare la località di Locarno.