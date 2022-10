Ponte Ognissanti 2022 a scuola: chi resta a casa dal 31 ottobre al 2 novembre, il calendario Regione per Regione

Si avvicina Ognissanti, con la maggior parte delle scuole italiane pronte a chiudere dal 31 ottobre al 3 Novembre.

Le Regioni che faranno ponte di Ognissanti dal 31 ottobre al Primo Novembre

Alcune Regioni italiane faranno chiudere le proprie strutture scolastiche per due giorni in vista del ponte per il Primo Novembre. Le realtà regionali interessate e che rimarranno chiuse lunedì 31 ottobre, saranno:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Marche

Puglia

Umbria

Veneto

Province autonome di Trento e Bolzano

Le scuole chiuse il 2 novembre

Ci sono alcune scuole che chiuderanno anche il 2 Novembre, come nei casi delle Regioni:

Basilicata

Campania

Emilia-Romagna

Marche

Molise

Sardegna

Le scuole chiuse fino al 7 novembre

Ponte di sette giorni per le scuole della Provincia di Bolzano, che chiuderanno il 31 ottobre e riapriranno direttamente il 7 novembre.