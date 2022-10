Spinte e offese sul bus da parte del branco: adolescente salvato da autista Atac

Stava facendo il suo lavoro, era alla guida del bus Atac come ogni giorno quando, improvvisamente, si è accorta di un gruppo di adolescenti. Nulla di strano, tutto normale, se non fosse che ad attirare l’attenzione di Simona, autista Atac e mamma di una bimba, sia stato proprio quel ‘branco’, quei ragazzi che stavano insultando e minacciando un loro coetaneo. Lei non si è voltata dall’altra parte: li ha guardati con attenzione, poi quando ha capito che gli insulti non finivano lì è intervenuta per mettere un freno a quella violenza. A quell’ennesima pagina di bullismo.

Bullismo sul bus Atac

Simona, come ha spiegato l’azienda Atac sui social, stava guidando il mezzo quando ha visto il gruppo di ragazzi inveire contro un giovane. Offese, minacce, insulti. E via con gli spintoni. Tanti contro uno. I bulli contro l’indifeso, che spaventato e terrorizzato non riesce a reagire, a ribellarsi. Nessuno interviene. Simona sì, non riesce a stare ferma: frena l’autobus alla fermata successiva, con la scusa di controllare la porta posteriore si avvicina ai ragazzi. E si rivolge alla vittima, lo invita a seguirla e a stare con lei nella cabina guida. Lontano da chi, fino a poco fa, lo stava insultando.

L’arrivo della mamma

Il giovane, una volta al sicuro, ha contattato la mamma. Simona non lo avrebbe lasciato solo, la paura che l’episodio di violenza potesse accadere di nuovo al capolinea era tanta. L’autobus si è fermato ancora una volta, il ragazzo ha riabbracciato la madre ed è andato via. La stessa donna che ha deciso di scrivere all’azienda per ringraziare quell’autista, che si è presa cura di suo figlio. Nel momento in cui ne aveva più bisogno. Perché lei, Simona, non si è tirata indietro: davanti a tanta cattiveria e violenza ha risposto con la carezza.