PosteMobile down oggi 6 marzo 2023: cosa sta succedendo

PosteMobile down. Tanti i disagi che, oggi 6 marzo, si stanno registrando per gli utenti del servizio di telefonia mobile e fissa italiano di Poste Italiane. Problemi che sono andati via via incrementandosi a partire dalle 13 di oggi. Sulla pagina DownDetector di PosteMobile i fruitori del servizio segnalano l’assenza di segnale e il totale blackout.

Dove si stanno registrando i disagi

Disservizi che non sembrano essere localizzati in un posto specifico, ma che arrivano da varie parti d’Italia. Le lamentale degli utenti giungono, infatti, da Roma, Napoli, Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Verona e Perugia. Nonostante i solleciti e le proteste PosteMobile, finora, non ha fornito spiegazioni in merito ai problemi che si stanno registrando: problemi di accesso all’applicazione, di connessione a internet e alla versione web delle aree personali di Poste.it.

In attesa di conoscere quali siano le cause di questi disagi, gli utenti sperano che il malfunzionamento sia temporaneo e che possa terminare a breve. Il servizio di rete mobile e fissa di Poste Italiana ha registrato una situazione del genere ormai a gennaio scorso, quando a essere fuori servizio erano anche Vodafone, ho e Iliad.

Come segnalare eventuali problemi nel servizio PosteMobile

Per i più informati, sembrerebbe proprio che PosteMobile si appoggi alla rete Vodafone. Una scelta che, a suo tempo, è stata dettata dalla volontà di offrire un servizio di qualità a tutti gli utenti che hanno scelto la telefonia targata Poste Italiane. Nonostante tutto, però, proprio nella giornata di oggi i disagi sembra essere notevoli. Qualora voleste segnalare eventuali problemi è possibile farlo attraverso. Una lettera a PosteMobile S.p.A. Casella Postale 3000 – 37138 Verona (VR), al numero di fax e numero verde 800.242.626. oppure al contatto telefonico al Servizio Clienti 160. La speranza di tutti i fruitori di PosteMobile è, però, che a breve tutto possa tornare alla normalità, mentre si attendono chiarimenti dalla società.