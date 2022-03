Primavera 2022, quando inizia: data e previsioni meteo

Qualche giorno fa abbiamo dato il benvenuto al mese di marzo, ma stando alle temperature fredde pare che l’inverno non voglia abbandonarci. E la primavera, in base al meteo di queste settimane, sembra (e purtroppo) un miraggio. Ma non è detto perché presto qualcosa potrebbe cambiare: ritornerà a splendere il sole nel cielo? Diremo addio a sciarpe e cappelli?

La data d’inizio della Primavera

La primavera climatologica è iniziata il 1 marzo e andrà avanti fino al 31 maggio, mentre quella astrologica nell’emisfero boreale in genere si verifica tra il 20 e il 21 marzo. Si tratta di una data variabile perché tutto dipende dall’equinozio di primavera, e cioè dal momento in cui il Sole si trova allo Zenit dell’Equatore. Nel 2022 il giorno in cui l’emisfero meridionale e settentrionale saranno raggiunti con la stessa inclinazione sarà il 20 marzo, quando daremo il benvenuto alla primavera!

Le previsioni meteo per la Primavera: cosa ci aspetta

Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, aprile e maggio potrebbero essere dei meni anomali caratterizzati da un caldo strano o da eventi meteo estremi. Si tratta di proiezioni, non è ancora nulla di certo, ma da aprile le temperature saranno ben sopra la media, ma non si possono escludere scambi meridiani, cioè brusche variazioni del tempo con ondate di freddo tardive in discesa dal Polo Nord.

Quando torna l’ora legale

Marzo è sì il mese della primavera, ma è anche quello in cui torna l’ora legale, che entrerà in vigore la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo. Alle 2 si dovrà spostare in avanti la lancetta di un’ora: si dormirà di meno, questo sì, ma le giornate saranno più lunghe e ci sarà più luce la sera. Almeno fino al 23 ottobre, quando ritornerà in vigore l’ora solare.