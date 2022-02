Quando torna l’ora legale? La data in cui spostare le lancette a marzo 2022

Tra una settimana diremo addio al mese di febbraio, quello più corto dell’anno, e tra pochi giorni non ci resta che dare il benvenuto a marzo. Arriverà la primavera (si spera), le belle giornate e l’ora legale, con le lancette che si dovranno spostare in avanti di un’ora. Ma quando accadrà?

Quando torna l’ora legale a marzo 2022? La data

Quest’anno l’ora legare entrerà in vigore la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo: alle 2 si dovrà spostare in avanti la lancetta di un’ora. Si dormirà di meno, questo sì, ma le giornate saranno più lunghe e ci sarà più luce la sera. L’ora legale, lo ricordiamo, durerà fino al 23 ottobre, quando poi ritornerà in vigore l’ora solare.

L’ora legale: quali sono i vantaggi

Molti si chiedono quali vantaggi porti l’ora legale. D’altra parte, utilizzando l’ora legale è possibile sfruttare l’ora di luce dalle 6.00 alle 7.00 di mattina e ritardare di un’ora l’accensione della luce elettrica alla sera, con un notevole risparmio soprattutto ora che le bollette sono aumentate in tutta Italia. Ma ci sono anche piccoli ‘svantaggi’. Nei giorni immediatamente successivi al “cambio dell’ora”, c’è chi lamenta disturbi dovuti all’alterazione del ciclo sonno-veglia. Si tratta dello stesso fenomeno che si riscontra in tutte quelle persone viaggiano in aereo tra paesi separati da diversi fusi orari (il cosiddetto jet lag).