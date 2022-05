Primo Maggio: le frasi celebri e divertenti per la festa dei lavoratori

Primo Maggio. Anni ed anni di lotte, proteste, manifestazioni, per trasformare il lavoro in un diritto per l’uomo, e non una fonte di malessere, schiavitù e depressione sociale. Ci sono voluti pensatori, filosofi, ma anche il sangue e i corpi di coloro che sono scesi nelle piazze a protestare per i propri diritti: tutto questo ci ha consentito oggi di avere condizioni più favorevoli sui luoghi di lavoro, anche se di strada ce n’è ancora molta da fare.

Il lavoro: un diritto per tutti

Si, perché soprattutto nel nostro Paese, il precariato ha la meglio e in alcuni luoghi lo sfruttamento sul lavoro non è stato completamente debellato: dove c’è la crisi, lì si annida anche l’occasione per lo sfruttamento. Domenica prossima è il Primo Maggio, ed è un’occasione importante per accrescere la nostra consapevolezza sul tema. Ecco a voi, dalla redazione, le migliori frasi da poter inviare ai propri amici durante questa giornata.

Leggi anche: Concerto primo maggio 2022 a Roma: chi sono i cantanti, scaletta, orario e dove guardarlo in tv

Le migliori frasi da inviare per il Primo Maggio

C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione.

(Coco Chanel)

Il lavoro nobilita l’uomo. (Charles Darwin)

A chi ha un lavoro e a chi lo sta cercando… Buon 1° Maggio!

A chi difende il posto di lavoro, a chi lo cerca, a chi lo ha perso… Buon 1° Maggio!

Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro.

(Thomas Edison)

Il Primo Maggio non è un giorno qualunque perché è un giorno che celebra persone straordinarie, i lavoratori. Buona festa del lavoro!

Chi si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso. (Bertrand Russell)

Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità. (Dalai Lama)

Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente.

(Vincent van Gogh)

Aforismi, frasi e citazioni per poter vivere al meglio la Festa del Lavoro

Continua, allora, la nostra rassegna di frasi e citazioni dei grandi pensatori del nostro tempo, ma anche del passato. Un momento di lettura per poter accrescere in noi la consapevolezza in questa importantissima ricorrenza.