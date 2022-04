Concerto primo maggio 2022 a Roma: chi sono i cantanti, scaletta, orario e dove guardarlo in tv

Finalmente si torna in piazza e dopo due anni di pandemia e restrizioni a San Giovanni, a Roma, torna la musica. E torna il concerto del 1 maggio, quello che è ormai appuntamento fisso in occasione della festa dei lavoratori. L’evento, che è promosso da Cigl, Cisl e Uil, vedrà alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, l’attrice Ambra Angiolini, ma con lei sul palco, di fronte a migliaia di persone, saliranno tantissimi cantanti. Il cast è stato svelato, tramite una diretta su Instagram, dal direttore artistico Massimo Bonelli e l’attesa è enorme, per una giornata all’insegna della bella musica, che torna a riempire la piazza.

Dove si svolge il Concertone e a che ora

Il ‘Concertone’, dopo ben due anni di pandemia e restrizioni, torna a Roma, in piazza San Giovanni. Per raggiungere il luogo si consiglia di utilizzare le uscite della metro della linea A ‘Manzoni e Re di Roma’ perché quella di San Giovanni verrà chiusa.

Attualmente ancora non si conosce l’orario ufficiale, ma è probabile – come per le passate edizioni – che si inizi nel primo pomeriggio, per una serata poi all’insegna della bella musica.

Dove vederlo in diretta tv e in streaming

Chi vuole potrà andare a Piazza San Giovanni e godersi dal vivo lo spettacolo, mentre chi non riesce non dovrà rinunciare al Concertone. Per loro, infatti, ci sono buone notizie: l’evento verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Raio Radio 3 e sul portale streaming (e gratuito) Rai Play.

Il cast completo: i cantanti che saliranno sul palco il 1 maggio 2022

Ma vediamo, ora, nel dettaglio tutti i cantanti e i gruppi che saliranno sul palco del Primo Maggio. Saranno tutti italiani, a eccezione degli ucraini Go_a, che sono stati invitati per inviare un messaggio di pace per quella guerra che, invece, da mesi, ormai, continua senza sosta. Ecco il cast completo:

Go_a

Carmen Consoli

Marco Mengoni

La Rappresentante di Lista

Ariete

Coez

Luché

Mace ft Venereus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele

Rancore

Psicologi

Venerus

Mara Sattei

Bresh

Rkomi

Tommaso Paradiso

Willie Peyote

L’Orchestraccia

Enrico Ruggeri

Ornella Vanoni

Rovere

Sinkro

Deddy e Caffelatte

Coma_cose

Fasma

Max Pezzali

Mobrici

Clementino

Mecna

BigMama

Angelina Mango

Claver Gold

Le Vibrazioni

Luca Barbarossa e Extraliscio

Mr Rain

Hu

VV

Bandabardò & Cisco.

Ma non solo. Per la prima volta al Concertone ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo. Loro saliranno sul palco e si esibiranno con una performance speciale per celebrare vent’anni di grandi successi.