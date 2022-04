Concerto primo maggio a Roma 2022: chi sono i cantanti presenti a San Giovanni, dove vedere la diretta streaming e in tv

Dopo due anni di pandemia, di restrizioni, attività chiuse e di concerti e spettacoli cancellati, ora finalmente si torna in piazza. E non per protestare o alzare la voce contro il Governo. Questa volta si fa per ballare, cantare e divertirsi, per allontanarsi – per quanto possibile – dalla realtà triste della guerra in Ucraina, che così distante non è. Il 1° maggio, festa dei lavoratori, a Roma si terrà finalmente il ‘Concertone’ e saranno tanti gli artisti presenti in Piazza San Giovanni, per quel concerto promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato a iCompany.

A che ora inizia e dove vederlo in tv

Attualmente ancora non si conosce l’orario ufficiale, ma è probabile – come per le passate edizioni – che si inizi – nel primo pomeriggio, per una serata poi all’insegna della bella musica. Chi vuole potrà andare a Piazza San Giovanni e godersi dal vivo lo spettacolo, mentre chi non riesce non dovrà rinunciare al Concertone. Per loro, infatti, ci sono buone notizie: l’evento verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Raio Radio 3 e sul portale streaming (e gratuito) Rai Play.

Chi sono gli artisti: i nomi

Come ha fatto sapere iCompany, al momento sono stati svelati solo alcuni dei cantanti che animeranno Piazza San Giovanni. Sul palco il 1° maggio saliranno Ariete, Bresh, Coez, Fasma, Mace Ft Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore e Rovere. Chi si unirà a loro? Sicuramente nei prossimi giorni verranno pubblicati i nomi degli altri artisti.

Gli artisti di Notre Dame de Paris

Ma non solo. Per la prima volta al Concertone ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo. Loro saliranno sul palco e si esibiranno con una performance speciale per celebrare vent’anni di grandi successi.

Il contest del Concerto del Primo Maggio: i tre vincitori

Come ogni anno ci sarà il Contest del Concertone: tra oltre mille iscritti verranno premiate le migliori 3 proposte emergenti. E nel pomeriggio del 1 maggio loro saliranno sul palco di Piazza San Giovanni. Prima, però, dovranno essere selezionati durante la finale live, che si terrà il 23 aprile a Roma: verranno scelti attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da Massimo Bonetti, Anna Rampinelli, Claudio Cabona, Lucia Stacchiotti, Barbara Pierro, Nicola di Grigoli e Francesco Melis.

Chi sono i 10 finalisti

I 10 finalisti, come fa sapere iCompany, sono: Cristiana Verardo (di Lecce), Fran e i pensieri Molesti (Torino), Giorgieness (Torino), Greta Portacci (Lecce), Jess (Milano), Mille (Milano), Mira (Casapulla), Rumba de bodas (Bologna), Scrima (Roma) e Volpe (Castelnuovo Garfagnana). Chi di loro riuscirà a salire sul palco di Piazza San Giovanni?