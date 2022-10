‘Proffee’: che cos’è il nuovo caffè proteico brucia grassi

Si chiama “Proffee” l’ultima moda per bere il caffè, una delle bevande maggiormente amate dagli italiani e non solo. Acronimo di “protein” e “coffee”, si tratta di caffè allungato con proteine solubili. La sua preparazione è molto semplice, si fa un caffè lungo — o due se si tratta di un espresso — e po vi si aggiungono le proteine solubili.

Proffee: cos’è e come si prepara

Una preparazione davvero semplice e veloce quella di Proffee che permette, in una manciata di minuti, di unire al gusto del caffè i benefici delle proteine, iniziando la giornata facendo il carico di energia! A mettere in risalto quest’ultima moda culinaria è stata l’attrice Jennifer Aniston, anche se il preparato aveva preso piede, inizialmente, sul social network TikTok.

L’attrice ha mostrato sul proprio profilo Instagram come preparare un caffè arricchito con le proteine del collagene che contribuiscono alla bellezza e alla tonicità della pelle.

I preparati per caffè proteici

I preparati per caffè proteici stanno dilagando sul we. Ne esistono infatti delle tipologie più disparate: quelli arricchiti di calcio per la salute delle ossa, quelli con l’aggiunta di guaranà per un effetto maggiormente energizzante e quelli con carnitina che permettono di far bruciare grassi più in fretta.

Tra l’altro sono davvero veloci da preparare perché al loro interno è già presente il caffè, basta solamente versarlo nell’acqua calda. Ma quanto costano? Il prezzo per questa tipologia di bevanda al caffè arricchita con proteine oscilla dai 40 ai 50 euro al chilo.