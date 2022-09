TikTok Now: cos’è e come funziona l’app

Lo scorso 14 settembre TikTok ha lanciato TikTok Now. Quest’ultima è un’applicazione collegata a quella principale — è possibile scaricarla nell’app store — che ha le medesime caratteristiche dell‘app francese BeReal. Social creato nel 2020 ma che è diventato popolare solamente nel 2022.

Come funziona Tik Tok Now

Incredibile il successo, l’udienza di pubblico, ottenuta da Tik Tok Now! In poco più di due settimane, infatti, l’app è stata scaricata la bellezza di 5 milioni di volte. Ma come funziona?

L’applicazione permette — previo la ricezione di una notifica quotidiana — di postare una foto di sé stessi e dell’ambiente circostante, oppure un video della durata di dieci secondi.

La caratteristica dell’applicazione consiste nella sua spontaneità in quanto la possibilità di postare è valida solo entro tre minuti dalla ricezione della notifica e non essendo possibile sapere quando questa arriverà, non ci si può né mettere in posa né tanto meno utilizzare i celebri filtri come sugli altri social.

Elogio alla spontaneità

Puntare sulla spontaneità e mostrarsi per come si è, senza filtri ma con tanto di pregi e difetti. Sembrano esser questi i punti di forza di TikTok Now, peraltro molto apprezzati dalla generazione Z che, come visto, ne fa ampiamente uso. Alla luce di ciò le motivazioni che hanno spinto TikTok ad integrare al suo interno questo trend sono presto spiegate. In merito, è tuttavia bene ricordare che per gli utenti con meno di 16 anni l’account sarà reso privato attraverso un’impostazione predefinita, così da tutelarne la privacy.