Cucina il pollo con lo sciroppo per la tosse: il video diventa virale su Tik Tok

Sui social se ne vedono davvero di tutte i colori ma questa ci mancava. Forse voleva provare una ricetta diversa sperimentano sapori inediti ma anche pericolosi. Come spesso accade in questi casi, i social agiscono da cassa di risonanza e il video del pollo cucinato con lo sciroppo per la tosse è diventato subito virale su Tik Tok.

Leggi anche: Paolo Mangiola ‘sparito’ dai social: ecco perché ha disattivato gli account Tik Tok e Instagram

Pollo cucinato con lo sciroppo per la tosse: la vicenda

Il protagonista di questa bizzarra storia stava friggendo due petti di pollo con lo sciroppo, rigirandoli su entrambi i lati proprio come si fa con l’olio. Siamo negli Stati Uniti e il medicinale utilizzato dall’utente era il NyQuil, sciroppo per la tosse contenente come principi attivi acetaminofene, destrometorfano, HBr, doxilamina, succinato e pseudoephdrine. Come detto, il video ha fatto subito il giro del web e proprio in virtù della sua massiccia diffusione, la Food and Drug Administration ha deciso di intervenire.

Le parole della Food and Drug Administration

Come riportato dal New York Post, in merito si è espressa anche La FDA che afferma: ‘La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto pericolosa. Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà in altri modi’.

Va precisato che anche se l’alimento non viene consumato, lo stesso procedimento di cottura potrebbe far inalare alle persone che lo effettuano alti livelli di vapore del medicinale. Tra rischi anche quello di ferire i polmoni. Inoltre, capogiri, convulsioni, problemi al fegato e problemi respiratori: queste alcune controindicazioni dovute al sovradosaggio del farmaco. Oltre al disgusto, dunque, questa nuova sfida può essere anche decisamente pericolosa.