Totti-Blasi, la figlia Chanel su Tik Tok: ‘Mi son fatto l’amante’

TikTok è ormai diventato un mezzo di comunicazione trai i più utilizzati soprattutto tra i giovani. E anche Chanel Totti decide di pubblicare un video su TikTok e i suoi follower sanno che si riferisce alla storia tra il padre e la madre.

La giovane figlia degli ex coniugi Totti-Blasi posta la canzone Mi son fatto l’amante, del cantante neomelodico Natale Galletta.

La figlia della coppia Totti-Blasi posta un canzone

Il brano parla di una coppia in crisi che finisce la storia d’amore quando lui si trova una nuova compagna, con la quale sembra finalmente aver trovato anche la serenità.

Ma è una frase specifica quella che Chanel sceglie di pubblicare postandola nel suo video sul social, e precisamente: “Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere, e io come uno scemo ti ho sempre voluta”.

La canzone evidentemente non è stata scelta a caso e sono diversi di riferimenti alla coppia Totti-Blasi. Tra le altre frasi c’è: “Mi sono fatto l’amante, una bionda attraente” o anche: “Mi dispiace per te ma è finita tra noi e sei stata tu a volere così” e ancora: “Ormai mi sono stancato, ti lascio stasera, ti ho dato troppo tempo per farti capire che io malgrado tutto ti volevo con me”.

Chissà se la giovane Chanel è voluta entrare in polemica con i genitori o semplicemente confermare quanto sta vivendo in casa…