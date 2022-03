Prossime uscite Sky e Now, film e serie tv in arrivo ad aprile 2022: date e calendario completo

Prossime uscite Sky e NOW: cosa bolle in pentola? Scopriamo cosa arriverà ad aprile 2022 per gli abbonati al servizio. Scopriamo insieme il catalogo completo e tutte le interessanti novità disponibili, praticamente una al giorno!

Catalogo Sky

1 aprile: Superintelligence;

2 aprile: Il mio vicino è un pirata;

3 aprile: Freaky;

4 aprile: Freaks out;

5 aprile: La prima vacanza non si scorda mai;

6 aprile: cosmoball;

7 aprile: Il sacro male;

8 aprile: Occupation: rainfall;

10 aprile: Il bambino nascosto;

11 aprile: Baby Boss 2 – affari di famiglia;

12 aprile: Il materiale emotivo;

14 aprile: il collezionista di carte;

16 aprile: Venom – La furia di Carnage;

18 aprile: La befana vien di notte 2 – Le origini;

19 aprile: Greta;

20 aprile: Io rimango qui;

21 aprile: Il caso Percy;

23 aprile: 100% lupo;

25 aprile: The Suicide Squad – Missione suicida;

26 aprile: Ted Bundy – Confessioni di un serial killer;

27 aprile: Una squadra di 12 orfani;

28 aprile: Nowhere special – Una storia d’amore;

29 aprile: Diavoli, stagione 2, episodi 3 e 4;

30 aprile: Magic Kids – L’eclissi solare

Prossime uscite Sky e NOW

5 aprile: Balthazar, stagione 4;

13 aprile: Ordinary Joe, stagione 1;

15 aprile: Raised by Wolves, stagione 2;

15 aprile: Regine del mistero, stagione 1;

22 aprile: Diavoli, stagione 2;

26 aprile: Outlander, stagione 6.

