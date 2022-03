Formula 1 Gp Arabia Saudita 2022, orari e quando guardare la diretta tv e streaming su Sky e Tv8

Formula 1 2022: la prima gara di questo Mondiale è stata davvero incredibile con la scuderia del Cavallino che ha dominato, sebbene abbia avuto parecchio filo da torcere. Ma alla fine il giovane pilota Ferrari Charles Leclerc ha conquistato la pole position, seguito dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Brutte notizie, invece, per il campione del mondo Max Verstappen: si è dovuto ritirarsi dalla gara, sembrerebbe a causa di un problema di pescaggio della benzina dovuto probabilmente alla nuova miscela in chiave green . I fan della Formula 1, ora, sono in trepida attesa della nuova gara, che si terrà a Jeddah.

Il circuito di Jeddah

Questo circuito, ultimato proprio lo scorso anno, porta le auto a correre con una velocità media di 250 km/h, seconda solo a Monza. La struttura ha un’alternanza di curve e contro curve variegate. Sono presenti due rettilinei (uno in corrispondenza dei box). Al momento il giro più veloce è quello dell’ex campione mondiale Louis Hamilton con il suo 1’30″734: manterrà quest’anno il suo record o uno dei suoi avversari lo batterà?

Formula 1 2022: orari 25, 26 e 27 marzo

Ancora una volta una cosa in notturna e ciò si traduce in orari pomeridiani (e serali) per il pubblico italiano. Le prove Libere 1 ci saranno oggi, venerdì, alle ore 15.00 mentre le Libere 2 avverranno alle 18.00. Domani, invece, sabato 26 marzo 2022, potremo assistere alle Libere 3 (ore 15.00) mentre le Qualifiche saranno alle ore 18.00. La gara ci sarà domenica 27 marzo 2022 alle ore 19.00 (italiane).

Dove vedere la gara

Ma dove si potrà assistere a tutto ciò? Fortunatamente i fan della Formula 1 potranno usufruire di due modalità: o in diretta Sky oppure in differita su TV8. Per Sky i canali sono Sky Sport Formula 1 (207), streaming invece su Sky Go e NOW TV. Ricordiamo che la differita di TV8 prevede le Qualifiche di sabato 26 marzo alle ore 21.00 e la Gara di domenica 27 alle ore 21.30.

(Foto Instagram Charles Leclerc)