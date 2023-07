Prova a bruciare 3 rami di rosmarino in casa: il risultato è del tutto inaspettato

Rami di rosmarino, se li bruci puoi ottenere un risultato davvero inaspettato. Prova e noterai sicuramente la differenza.

Il rosmarino è una pianta aromatica dalle origini antichissime, che cresce spontaneamente nelle zone mediterranee e quindi anche nel nostro Paese.

Gli antichi ne lodavano le proprietà e veniva considerato addirittura una pianta magica, tanto che in Egitto si credeva che potesse regalare l’immortalità, e per i Romani era simbolo di morte ma anche di amore.

Solo successivamente fu impiegato in cucina e da allora, il rosmarino è diventato sempre più utilizzato, diventando un erba aromatica fondamentale per la creazione di tantissimi piatti.

Nella nostra cucina, viene utilizzato come aroma per dare sapore a carni e pesci, ma anche per le patate e le preparazioni alla griglia e arrosto.

Eppure, anche se ad oggi viene utilizzato principalmente nelle nostre cucine, ci sono altri usi che possiamo fare del rosmarino, che possono essere davvero sorprendenti. Ecco infatti come utilizzarlo in casa con un risultato del tutto inaspettato.

Rami di rosmarino, bruciali in casa: quello che succede è assurdo

Oltre che per le sue qualità aromatiche, il rosmarino è molto apprezzato anche per le sue proprietà terapeutiche. Infatti, questa pianta è usata anche in erboristeria per preparare ad esempio oli essenziali o altro, che possono essere utili contro la tosse e il raffreddore, oppure per facilitare la digestione, o trattare i reumatismi e problemi di circolazione.

Insomma, sono davvero tanti i modi in cui il rosmarino può tornarci utile per le sue proprietà curative. Ma c’è anche un altro modo per utilizzare questa pianta. Si tratta di un metodo semplicissimo che possiamo mettere in pratica in casa senza aver bisogno di altri ingredienti.

Basterà bruciare 3 rami di rosmarino, all’interno di un bruciatore per incensi, e aspettare per vedere il risultato, che avverrà nel giro di pochi minuti e ci lascerà senza parole.

Bruciare rosmarino in casa infatti, può portare dei benefici sorprendenti per il nostro organismo. Le foglie bruciate di questa pianta sono estremamente efficaci per purificare l’aria, in particolare da germi e batteri. Inoltre, inalare il fumo prodotto aiuterebbe anche ad alleviare stress e tensioni, e sarebbe utile contro il mal di testa e la depressione.

Questo “potere” poi, sarebbe ancora più accentuato se aggiungiamo al rosmarino anche qualche foglia di alloro, un mix davvero perfetto se vogliamo purificare l’aria della nostra casa ma anche le nostre menti, per un sonno ristoratore e giornate più serene e rilassate.