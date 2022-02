PS Plus marzo 2022, i giochi gratis per PS5 e PS4: l’elenco completo

Il momento tanto atteso dai ‘gamers’ è arrivato: Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plys di marzo 2022. Così gli abbonati dal prossimo mese, proprio come accade ogni volta, potranno fare i ‘conti’ con quattro nuovi giochi per PS4 e PS5: ma vediamo quali sono e da quando saranno disponibili.

Leggi anche: PlayStation Plus marzo 2022, i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5: ultime news e anticipazioni

PlayStation Plus marzo 2022: quali sono i giochi gratis per PS5 e PS4

I nuovi giochi gratis disponibili da marzo 2022 sono: Ghostrunner (PS5), Team Sonic Racing (PS4 compatibile con PS5), Ghost of Tsuhima Legens (PS4 e PS5), ARK Survival Evolved (PS4 compatibile con PS5). Questi saranno disponibili dal 1° marzo al 5 aprile, mentre GTA Online debutterà il 15 marzo insieme a GTA V per PlayStation 5 e resterà scaricabile a costo zero dagli abbonati per ben 3 mesi. Insomma, i gamers e gli appassionati saranno soddisfatti? Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimi giorni saranno disponibili i nuovi giochi!