PlayStation Plus marzo 2022, i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5: ultime news e anticipazioni

Sta per arrivare il momento tanto atteso dai gamers, quello della rivelazione da parte di Sony dei nuovi giochi gratis per il mese di marzo per chi ha la PlayStation 4 e quella 5. Ma quali sono? E quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario?

PlayStation Plus marzo 2022: i nuovi giochi gratis

Al momento non c’è ancora nessuna ufficialità, ma una certezza sì: GTA online arriverà su PlayStation Plus dal 15 marzo e il gioco sarà scaricabile per ben tre mesi, fino a metà giugno. D’altra parte, i giocatori lo sanno bene: il mese di marzo è, di solito, molto ricco perché, per esempio, lo scorso anno Sony ha dato l’opportunità agli abbonati di giocare a Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant From The Ashesh. E ora non gli resta che aspettare per capire cosa succederà nel 2022 e quali saranno i nuovi giochi gratis del prossimo mese.

PlayStation Plus marzo 2022: le nuove uscite

In attesa di capire quali saranno i giochi gratis del mese di marzo, possiamo dire che ci saranno tantissime nuove uscite. Basti pensare a Gran Turismo 7, Ghostwire, Tokyo, Babylon’s Fall, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, WWE 2K22, GTA V Next-Gen e Marvel’s Midnight Suns: sono solo alcuni dei titoli che presto arriveranno sulla PlayStation.