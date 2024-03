Pulisce lo scarico meglio di una macchina. La puzza scompare in men che non si dica

Torniamo ad occuparci di piccoli rimedi fai-da-te per far fronte ai problemi domestici più comuni. Oggi parliamo di scarichi otturati e dei possibili cattivi odori che possono conseguirne: esiste una soluzione senza dover ricorrere per forza ai prodotti chimici? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Lo scarico otturato è probabilmente uno degli inconvenienti più frequenti che si possono verificare all’interno delle mura domestiche. Che sia il lavello della cucina, del bagno oppure lo scarico della doccia, capita a volte che l’acqua in eccesso proprio non voglia saperne di andarsene via. In altri casi il deflusso avviene ma in modo troppo lento. La causa è sempre la stessa: qualcosa che ostruisce le tubature e “intralcia” il regolare funzionamento dei nostri sanitari.

Liberare lo scarico otturato: metodo facile e veloce

C’è da dire che, se si agisce per tempo, si può intervenire senza dover ricorrere a prodotti chimici – che comunque hanno un certo costo – o, nella peggiore delle ipotesi, all’intervento di un professionista. Ebbene, uno dei rimedi in questo tipo di situazioni è in realtà sotto ai nostri occhi: ma di cosa si tratta?

Vi serviranno pochi e semplici prodotti di uso comune che praticamente tutti hanno in casa. Mescolati assieme infatti sono in grado di dar vita ad un composto che ha la proprietà di liberare lo scarico ostruito. E questo senza danneggiare le tubature, contribuendo allo stesso tempo ad eliminare eventuali cattivi odori presenti.

Cosa vi servirà

Carta e penna, ecco di cosa avrete bisogno:

Una ciotola d’acqua abbastanza capiente

Un bicchiere

Sapone liquido per piatti (100ml)

1 cucchiaio di sale grosso

Bicarbonato (2 cucchiai)

Aceto (100ml)

ll procedimento

Per prima cosa, se l’otturazione ha già raggiunto la soglia critica – ovvero l’acqua non defluisce più o la fa in modo lentissimo e impercettibile – usando il bicchiere provvedete a svuotare il vostro lavandino (o doccia, lavello a seconda dei casi). Dopodiché iniziate la preparazione del composto. In un bicchiere vuoto versate di volta in volta il detersivo, il sale e l’aceto, travasando il tutto in una ciotola riempita con abbondante acqua. Mescolate il tutto con un cucchiaio fino ad ottenere una massa omogenea e mettete il composto un attimo da parte. A questo punto versate il bicarbonato direttamente nello scarico bloccato come da immagine che segue.

Quindi versategli sopra – mi raccomando adagio e non tutto insieme – il composto che avete realizzato. Noterete adesso una reazione “schiumosa” che dovrete far agire per circa mezzora. Arriviamo così all’ultimo passaggio: con un tappo bloccate lo scarico e aprite il rubinetto fino a colmare il lavandino. Infine, indossando un guanto (di quelli ‘buoni’ per le pulizie) rimuovete il tappo. E il gioco è fatto: flusso scorrevole e cattivi odori svaniti nel nulla.