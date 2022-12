Quale e come sarà la moda nel 2023? Tutte le tendenze di Pinterest e i capi must have

Con l’arrivo di dicembre fioccano le classifiche e i recap di fine anno della moda: i capi più cercati, gli accessori più venduti dell’anno passato, i look che ricorderemo del 2022. Il social Pinterest, però, guarda già all’arrivo del 2023 e, incrociando i dati delle sue famose bacheche, ci svela quali saranno le tendenze che spopoleranno nell’anno che verrà.

Le tendenze della moda nel 2023

Rispetto a Instagram e a TikTok, Pinterest rappresenta un osservatorio particolare su come evolvono i gusti e le tendenze: tra moodboard e bacheche, gli utenti cercano qui ispirazione per i propri look, per arredare casa o per un nuovo taglio di capelli. Il report dei top trend Pinterest Predicts 2023 permette di capire in anticipo le tendenze prima che “esplodano”: tra le tante sezioni che tocca il report c’è anche un focus dedicato alla moda.

Tra le macro tendenze da tenere d’occhio ci sono le “silhouette di luce”: pantaloni trasparenti, abiti scintillanti e top in pizzo confermano che Millennial e GenZ ricercano leggerezza, luminosità e look genderless. In aumento, infatti, anche le ricerche di camicie con volant da uomo. Il dettaglio di cui non potremo fare a meno? Le frange, su giacche abiti e pantaloni. La moda del 2023 è hippie!

Il report di Pinterest conferma una tendenza anticipata già in questa stagione: il revival della moda anni Duemila. A contribuire al successo dell’estetica Y2k ci sono le commedie romantiche e il ritorno di icone pop come Lindsay Lohan. Aspettiamoci quindi un’invasione di minigonne rosa, fasce per capelli e glitter: è il momento della cool girl aesthetic che si ispira a serie tv come Gossip Girl, The O.C. e a film come Mean Girls. Una tendenza che ha una facile spiegazione psicologica: erano l’emblema di un’epoca più opulenta e spensierata, forse anche più frivola, lontana anni luce dallo scenario di crisi attuale, tra una pandemia e una guerra sullo sfondo.