Quali sono i migliori calendari dell’avvento 2022 Food: tutti quelli a tema cibo

Il Natale è la festa più dolce ed attesa che ci sia, ma prima c’è un ostacolo da superare: l’attesa. Ovvero, quella che viene misurata attraverso il periodo denominato avvento, e con tutte le domeniche e le cerimonie religioso-sacrali connesse. Sono ben quattro le settimane di avvento che precedono il Natale, ognuna delle quali è contrassegnata dalla grande voglia di festeggiare il periodo festivo più amato di tutti. Quest’anno, poi, c’è anche un’idea sensazionale per poter attendere con maggior piacere l’arrivo del 25 dicembre e dare il via alle danze: il Calendario dell’Avvento 2022 Food. Insomma, gioia e golosità in attesa del periodo più atteso, così che anche l’attesa possa diventare golosa e divertente. Oltre alla simpatica idea, è anche un ottimo spunto per un regalo pre-natalizio, che sicuramente sarà molto apprezzato da chi lo riceverà. Parliamo, nel dettaglio, di speciali cofanetti riempiti con cioccolatini e leccornie di ogni tipo, da gustare fino ad arrivare al 25 dicembre, cioè fin quando non scarteremo il regalo più bello di tutto il Natale: pranzi e cene con i parenti e le persone più care.

Quali sono i libri più belli da regalare a Natale 2022: tutti i generi, dai romanzi ai gialli

Calendari dell’Avvento 2022 a tema cibo: i migliori

Tra i cibi più gettonati, c’è sicuramente il cioccolato! Ecco perché la nostra traversata nei migliori Calendari dell’Avvento 2022 a tema cibo non poteva se non iniziare dai Calendari dell’avvento di cioccolato, l’alimento da sempre più amato da grandi e piccini. Sin dalla scoperta del cacao. Sul mercato, in questo caso, si trovano diverse e valide proposte, come ad esempio, i classici Calendari dell’Avvento Kinder e Lindt, fino a quelli pensati per noi da Ferrero Rocher. MAGGIORI INFORMAZIONI QUI.

Calendario Avvento Eataly

Se, invece, siete alla ricerca di qualcos’altro, di più sostanzioso e ricercato, uno dei più famosi, al di là del cioccolato è certamente il Calendario Avvento Eataly, che possiede al suo interno tantissimi prodotti di altissima qualità: miele, tartufi, salse, marmellate e molto altro ancora. Per il momento è sold out, ma tra qualche giorno dovrebbero ritornare le scorte, quindi occhio al sito ufficiale!

Calendario Avvento BBQ

Se state cercando, allora un Calendario dell’Avvento salato 2022, allora un’altra idea molto carina e simpatica è quella di procurarsi un calendario a tema spezie, per creare tante ricette speciali alla piastra, alla griglia e non solo. Su Amazon sono disponibili diverse opzioni, con tanti elementi con cui giocare in cucina. MAGGIORI DETTAGLI QUI.