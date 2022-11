Quali sono i calendari dell’avvento beauty 2022 da comprare? I più belli

Il calendario dell’avvento dal punto di vista commerciale è una delle pratiche più diffuse e che ormai contraddistingue il periodo pre-natalizio praticamente in tutti i settori. Dal gaming, al comparo alimentari/cioccolata, a quello dei giochi per i più piccoli, è possibile trovare un calendario dell’avvento praticamente per ogni cosa. E il settore beauty e cura del corpo non fa eccezione.

I migliori calendari dell’avvento beauty 2022

Il regalo segue le note regole: circa 20 e più sorprese, una al giorno, per portarci dritti al Natale. Sul web le proposte sono molteplici ed hanno prezzi che vanno dai 20-30 euro fino a superare i 500 euro. Insomma fasce di prezzo diverse (e prodotti diversi chiaramente) per venire incontro a tutte le richieste del mercato. Ma cosa è possibile trovarci all’interno? Si va dai cosmetici, alle creme, fino ad arrivare a profumi e candele. Ecco allora una selezione in base al prezzo che si desidera spendere.

Fascia alta

Qui troviamo il calendario dell’avvento di Lookfantastik al prezzo di 90-115 euro con prodotti che però superano di gran lunga il prezzo di acquisto considerando che parliamo di circa 550 euro. In questa fascia inseriamo anche il calendario Rituals: con circa 80-100 euro si hanno prodotti per un valore di circa 160 euro.

Media fascia

Amazon beauty è sicuramente un’ottima scelta se si decide di spendere una cifra un po’ meno alta. Con circa 65-70 euro si possono avere 24 prodotti per un valore di circa 270 euro. Un’altra proposta è il pacchetto offerto da Dr. Hauschka a 55 euro circa: all’interno si possono trovare creme, maschere viso, balsami, e così via.

Calendario dell’avvento beauty economico 2022

Ecco infine un’opportunità ad un ottimo rapporto qualità prezzo spendendo però una cifra più contenute. Ad esempio troviamo il calendario della Essence con 21 prodotti tra cui smalti per le unghie a 29.99 euro.