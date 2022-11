Quali sono i libri più belli da regalare a Natale 2022: tutti i generi, dai romanzi ai gialli

Fare i regali di Natale è un piacere soprattutto quando si pensa a chi viene destinato. Deve essere un pensiero dolce e possibilmente personale, così da far sentire chi lo riceve speciale. La scelta non è sempre facile, ma un dono che trova quasi sempre consensi è un libro. Un bel giallo, un saggio, un testo di avventura, una storia d’amore… Insomma un libro che sia adatto a chi lo deve ricevere che potrà viaggiare con la fantasia attraverso la lettura, concedendosi qualche momento di svago nel corso della giornata.

Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli

Tra i libri più venduti in questo periodo c’è una vasta scelta. Tra gli altri “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli. È un best seller con il quale l’autore ha vinto il Premio Strega Giovani 2020 ed è la storia di due ragazzi costretti ad affrontare una settimana di Tso nel reparto di neuropsichiatria di un ospedale. I due protagonisti si ritrovano a dover affrontare varie difficoltà, fino a riuscire ad imparare a vivere i momenti belli della vita.

Benvenuti a casa mia di Benedetta Rossi

“Benvenuti in casa mia” di Benedetta Rossi è l’ultimo libro della chef influencer che attraverso preparazione di pietanze semplici, ma raffinate, ha ottenuto grandi consensi di pubblico. Un libro che sarà un viaggio attraverso nuovi piatti e abbinamenti culinari inaspettati che potrebbe riservare belle sorprese soprattutto agli amanti della cucina.

Mi chiamavano rombo di tuono di Gigi Riva

È considerato tra i più grandi calciatori al mondo, Gigi Riva ha scritto un’autobiografia, “Mi chiamavano rombo di tuono”. L’ex attaccante del Cagliari, ora dirigente sportivo racconta la sua vita, le sue scelte e il suo esordio nel mondo del calcio a soli 18 anni quando ha dapprima vestito la maglia del Varese, per poi andare a giovare con il Cagliari.

Ho una proposta da farti di Dario Matassa

Tra i romanzi più in voga del periodo c’è “Ho una proposta da farti” di Dario Matassa. La protagonista, Aurora, parte dall’idea che siccome la sua ultima relazione, nonostante sembrava iniziata nel migliore dei modi è finita malissimo, intende provare a se stessa e agli altri che iniziando male la sua prossima storia d’amore tutto potrebbe finire benissimo.

Dark Secrets. Meet Efrem Krugher di Kira Shell

“Dark Secrets. Meet Efrem Krugher” di Kira Shell, la regina del dark romance italiano, già nota per la saga Kiss me like you love me , propone questo nuovo libro nel quale conclude la storia tra Thea ed Efrem in un crescendo di emozioni ed erotismo.

Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni

Per quanti sono abituati a viaggiare e a causa delle restrizioni del Covid sono stati costretti a casa, c’è “Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni”. Un vademecum tra le bellezze del nostro Paese alla scoperta di piccoli borghi e città italiane ricche di storia. E chissà che il destinatario non scelga proprio queste feste di Natale per iniziare a viaggiare.