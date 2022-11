Regali di Natale 2022, quali sono quelli originali e gettonati: tutte le idee

Fare i regali di Natale per tanti è un passatempo, per qualcuno, invece, è un vero e proprio impegno. Un rompicapo per riuscire a trovare un pensierino personalizzato a tutti, proprio tutti, familiari e amici. Andiamo a vedere quali possono essere le soluzioni tra le quali scegliere…

Regali fatti a mano

Per chi ha tempo e buona volontà è possibile pensare di realizzare per proprio conto il regalino da mettere sotto l’albero. Tra i tanti fatti in casa c’è la possibilità di realizzare dei vasetti di miele e di marmellata personalizzati o anche una pallina di natale con sopra scritto il nome o anche una foto del destinatario. Ma ci sono anche altre possibilità tra cui scegliere, un bel portafotografie con una immagine scelta da voi che vi ritragga con la persona alla quale intendete regalarlo. Un ricordo che resta.

Regali personalizzati

L’intramontabile bottiglia di vino o di spumante in queste occasioni è sempre gradita ed eventualmente anche una coppia di calici può rappresentare un’ottima soluzione regalo per cari amici. Per gli appassionati di infusi, thè, bevande calde si può optare per un pacchetto pieno di una varietà di bevande calde tra le quali scegliere, con una tazza personalizzata. Sempre restando in tema di regali natalizi personalizzati è possibile anche scegliere un tagliere sul quale incidere una frase che abbia un significato speciale per il destinatario.