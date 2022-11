Idee originali per i regali di Natale 2022 fai da te ed economici: la lista completa

I regali di Natale fatti a mano possono essere un’ottima idea sia per personalizzare il pensiero da mettere sotto l’Albero, sia per risparmiare qualcosina e anche per cimentarsi nella realizzazione di dono che resta come ricordo della ricorrenza. Andiamo a vedere quali possono essere le soluzioni di regali fatti a mano.

Trasforma un vecchio vinile in un cesto porta frutta

Un vecchio disco in vinile può essere facilmente trasformato in un cesto porta frutta, basta inserire il disco in un forno preriscaldato a 200 gradi poggiarlo su un piano resistente al calore che sia una tazza o una ciotola e aspettare qualche minuto perché il disco inizi a deformarsi grazie al caldo. Una volta che si sarà raffreddato e avrà iniziato a prendere la forma del contenitore tiratelo fuori… e il gioco è fatto.

Regala un viaggio

È possibile anche preparare uno scatolone con tutti i prodotti più conosciuti di una città nella quale il destinatario del regalo vuole andare. Parigi ad esempio. Allora inserite baguette, un dizionario di francese, dei macarons, una guida della città e magari aggiungete dei biglietti aerei, qualora fossi nella possibilità di farlo. sarà sicuramente un regalo di Natale molto gradito.

Realizza un portafoto in legno

Un portafoto con un telaio in legno, con fotografie significative per il destinatario può essere una soluzione originale e anche una bella idea regalo. Basta prendere una vecchia cornice in legno, bloccare con i chiodi dei fili di ferro sottili in orizzontale e grazie a mollettine di legno appendere foto che avrai selezionato. Si tratterà sicuramente di un pensiero natalizio di successo.

Dipingi una bottiglia

Per quanti hanno qualità artistiche e, nello specifico, sanno dipingere, una bella idea potrebbe essere realizzare su una bottiglia lo scorcio di un quadro che sappiamo piacere (o del quale è in possesso) al destinatario del regalo. Il risultato potrebbe essere non solo sorprendente, ma anche estremamente originale e risultare, quindi, estremamente gradito.

Costruisci una lampada

Sempre utilizzando una bottiglia, magari di quelle di liquore, particolari, è possibile realizzare una lampada praticando un buco con un trapano con punta diamantata alla base della bottiglia per far passare il filo. Ricordatevi di rimuovere le etichette dalla bottiglia immergendola in acqua calda. Compra il cablaggio specificando al venditore a quale scopo ti serve. Acquista un paralume e metti insieme il tutto. Otterrai un fantastico risultato.