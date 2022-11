Quali sono i migliori regali di Natale a tema food da regalare: cibo e vino, tutte le idee

Il Natale è una delle festività più attese. Un appuntamento che mette gioia anche solo per l’atmosfera che si respira per le strade, con luminarie addobbi e Babbi Natale in giro per le città. Ma l’appuntamento con la festa è anche occasione per uno scambio di doni. Un pensiero da mettere sotto l’Alberto per le persone care non sempre facile da scegliere. Ma dimentichiamo a volte che ci sono amici o familiari che hanno una passione per l’enogastronomia e allora diventa più facile scegliere un regalo.

Cofanetto enoturismo

Un giorno in cantina è un cofanetto sull’enoturismo, un viaggio attraverso le aziende vinicole della Penisola che elenca qualità di viti e quindi di vini prodotti per gli appassionati del settore. Un regalo che farà scoprire al destinatario tutte le mete vitivinicole italiane come la Tenuta Casadei a Suvereto o Les Cretes in Valle d’Aosta.

Birra di Natale

Per gli appassionati della birra è stata realizzata la birra di Natale, una bottiglia speciale da collezionisti con un dipinto fatto a mano dall’artista Franz J. Platter. Per questo Natale 2022 è prevista una edizione nella quale l’attenzione è rivolta alla Campana della Pace, posizionata davanti alla Foresta natalizia, simbolo di pace sulla Terra.

Servizio di Natale North Pole

Molti sono amanti della forma e, quindi, di una tavola natalizia che sia a tema. Per un Natale arredato con stile Andrea Fontebasso 1760 propone il servizio da tavola North Pole e la tovaglia Scarlet Check. Sempre in tema di arredi per la cucina, Berkel propone Primitive, un coltello dalla forma particolare estremamente maneggevole che permette un taglio preciso.

Gift box con tazze dorate e grappe

Per gli amanti del caffè, invece, il Caffè Vergnano propone per questo Natale 2022 tazzine dorate che verranno messe in vendita o in confezioni da sei oppure una tazzina con una confezione di caffè da 250 grammi. Per i tanti amanti della grappa è previsto un gift box che contiene sei grappe da degustazione di Rossi d’Angera che produce distillati da ben 175 anni. Si tratta di antiche ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione.

Corsi di cucina

Un’idea sicuramente innovativa, simpatica e appetibile è offerta da Congusto, campus enogastronomico con sede a Milano, che propone una gift card che ha valore di una o più lezioni di cucina siano esse singole, in coppia, con un iter per imparare le tecniche di base della cucina o della pasticceria.