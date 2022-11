Cosa regalare a Natale 2022: le idee belle, originali ed economiche

È il momento di scegliere i regali di Natale, Un momento importante ma non sempre facile. Perché trovare il pensiero giusto da mettere sotto l’albero per amici e parenti non è sempre facile. Si rischia sempre di comprare qualcosa di inutile, che non piace o magari un doppione. Ma come fare a scegliere un regalo originale? Andiamo a vedere alcune idee regalo tra le quali scegliere.

Per gli amanti di prodotti tecnologici

Se il regalo è rivolto a un amante di prodotti tecnologici è possibile orientarsi anche per una stampante per smartphone portatile. Un’idea regalo sia per chi lavora con il cellulare sia per chi ama foto e vuole svilupparle velocemente e senza ricorrere al fotografo. È possibile anche scegliere il Moleskine Smart Wtriting un dispositivo che permette di trasferire gli appunti presi a penna sullo schermo dello smartphone. Da non escludere neanche un caricabatterie wireless utile a ricaricare il proprio cellulare in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. È sufficiente poggiarci sopra il telefonino e quest’ultimo si ricaricherà.

Regali utili o fatti a mano

Per gli amanti di cose più semplici ma non meno utile ci si può orientare per oggetti per la casa: bicchieri, calici, flute. Oppure è possibile realizzare una pallina di natale personalizzata con una foto o il nome del destinatario. Da non escludere anche la scelta di una tazza nel quale degustare non solo thè, ma anche tisane e qualsiasi altra bevanda calda.

Giochi da tavolo

Per gli amanti dei giochi da tavolo o, comunque, di attività da intrattenimento, magari da utilizzare anche durante le vacanze natalizie è possibile regalare Dixit: un gioco di carte e narrazione grazie al quale sarà possibile fare tante risate. E allora potrai scegliere anche tra altri giochi da tavolo: Taboo, Indomimando, Cluedo, Mino e i classici Monopoly o Trivial Pursuit.