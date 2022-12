Quali sono i vestiti di tendenza per Capodanno? Tutti gli outfit e le collezioni di Zara per il 31 dicembre

Per molti si tratta della notte più attesa dell’anno. E non solo per i festeggiamenti, per l’ingresso pomposo del nuovo anno e il resto, ma soprattutto per poter sfoggiare gli abiti migliori che si hanno a disposizione e vestirsi come meglio si crede. A Capodanno tutti cercano di indossare abiti molto sontuosi, eleganti, alla moda, sbizzarrendosi con il look e giocare al meglio con lo stile. Che si tratti di una super festa o di una serata intima e tranquilla, non c’è differenza, perché ciò che conta davvero il 31 dicembre è indossare l’abito perfetto per l’occasione tanto anelata. E da qui, la domanda sorge spontanea: come vestirsi a Capodanno?

Come vestirsi a Capodanno 2023? Tutte le idee per gli outfit

I vestiti di tendenza per Capodanno 2023

Le tendenze Inverno 2023 parlano un linguaggio abbastanza esplicito. Tra i vestiti più gettonati del momento troviamo senza dubbio quelli in velluto, un tessuto amatissimo per i look da festa in tono elegante, un materiale che ha virtù di saper avvolgere morbidamente la figura e che ben si presta a drappeggi strategici. Ovviamente, l’abito lungo è l’eccellenza per l’eleganza, ma non manca anche chi opta per abiti mini, perché a Capodanno ”osare” è la parola chiave per poter avere successo con gli altri e con sé stessi. In questo caso, l’abito mini ha una vestibilità più aderente, ed in grado di esaltare maggiormente la silhouette. L’unico appunto è quello di non strafare con la cena, per evitare fastidi e costrizioni.

Colori a tema e nuove mode per l’anno nuovo

Passando, invece, al tema ”colori”, il nero si conferma sempre una scelta giusta: è elegante, semplice, infallibile e si abbina con tutto, perfetto da sfoggiare a Capodanno, la sua è una innata capacità di adattarsi a tutto, sia colori che modelli. E poi, ovviamente, c’è il rosso, must di capodanno. Almeno un accessorio deve essere di questo colore, per avere tanta fortuna per l’anno venturo. In genere è un colore amatissimo per le feste così come il verde e l’argento. Ma quest’anno vanno di moda anche il verde e l’argento per le ricorrenze importanti. E voi, avete già scelto il vostro abito da indossare a Capodanno?