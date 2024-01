Quando si festeggia il carnevale a Roma? Data di inizio

Il Carnevale 2024 si avvicina a grandi passi: ancora qualche giorno e le strade si animeranno con sfilate e carri allegorici. In tutto il mondo è considerata una delle feste più gioiose dell’anno: ma quando inizierà?

C’è quello di Rio, probabilmente il più famoso, e quello di Venezia, la cui fama lo segue da vicinissimo. Ma anche quello di Viareggio e potremo continuare all’infinito. Anche perché il carnevale, a metà tra le sue origini pagane e il periodo osservato dalla religione cattolica, al pari del Natale, è una di quelle tradizioni trasversali, che appartengono un po’ a tutte le popolazioni.

E mandate in archivio proprio le festività natalizie, adesso è tempo di prepararci al periodo carnevalesco che, a sua volta, ci condurrà alla Pasqua. La ricorrenza scandisce i giorni del mese anche a scuola – alcune Regioni osserveranno delle vere e proprie vacanze – e nelle varie città che per l’occasione organizzano feste e le immancabili parate.

Carnevale: la festa più amata da grandi e piccoli

Ovviamente l’elemento che distingue questa festa dalle altre – forse soltanto Halloween ci si avvicina in chiave horror – è il travestimento. Le maschere infatti, da quelle tradizionali, passando per i personaggi più famosi del mondo dei cartoni animati, ne rappresentano l’essenza stessa e per questo piò essere considerata come uno degli appuntamenti più amati dai bambini.

Le origini della festa sono pre-cristiane e, secondo alcune fonti, traggono spunto da festività molto antiche greche (le antesterie, feste celebrate in onore del dio Dioniso) e i Saturnali romani. Comune elemento era quello dell’allentamento degli obblighi sociali, per dedicarsi a baldoria e dissolutezza. La festività che oggi viene osservata è entrata a pieno titolo nella tradizione cattolica, e segna uno dei periodi più importanti per i fedeli.

Le date del Carnevale

Ma quando iniziano i festeggiamenti? E quando finiscono? Queste allora le domande che, ogni anno, ricorrono puntualmente. I festeggiamenti principali avvengono il giovedì grasso e il martedì grasso, ovvero l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima. Il martedì grasso è il giorno in cui si chiudono i festeggiamenti, considerando che la Quaresima, nel rito romano, inizia con il mercoledì delle ceneri.

Perché si chiamano martedì e giovedì grasso?

Vengono appellati con il termine “grasso” i giorni in cui, per i cattolici, è possibile mangiare la carne prima della dieta della quaresima che prevedrebbe (in teoria) 40 giorni di astinenza da carne e altri piaceri. Da qui – e dal latino – l’origine del nome carnevale (“levare la carne“).

Carnevale a Roma: tutte le date 2024, quando inizia

Ecco dunque tutte le date da segnare in agenda quest’anno, anche per ciò che riguarda il carnevale di Roma: