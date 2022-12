Quanto consuma l’albero di Natale con le luci? I consigli per risparmiare sulla bolletta

Il Natale sta arrivando e le case sono pronte per essere decorate a festa. La canonica data solitamente indicata per aprire le danze degli addobbi è l’8 dicembre, ovvero la festa dell’Immacolata, ma quest’anno, complice i rincari, bisognerà prestare maggiori accortezze. Infatti, non è escluso che si possa anche decidere di risparmiare sulle luci di Natale. Tuttavia, non è necessario limitarsi ad un ingresso più sobrio oppure allestire l’albero con meno luci. Quest’ultime infatti hanno un costo irrisorio sulla bolletta ma vediamo in questo articolo qualche trucchetto per risparmiare.

Incremento dei consumi energetici nel periodo natalizio

Senza ombra di dubbio con l’avvicinarsi del Natale, l’addobbo protagonista di ogni casa è l’albero. Quest’anno, tuttavia — complici i rincari energetici — qualcuno sta pensando di fare economia anche sulle luci dell’albero così da evitare brutte sorprese in bolletta. In genere nel periodo natalizio, i consumi salgono del 30% ma i rincari non sono imputabili all’utilizzo delle decorazioni — le quali, di per sé, hanno un basso costo — quanto piuttosto al maggior utilizzo degli elettrodomestici ed anche delle stufe elettriche per riscaldarsi. Con i giusti accorgimenti, le decorazioni natalizie, lucine comprese, non pesano molto sul costo complessivo della bolletta.

Come risparmiare sulle luci dell’albero di Natale

L’albero di Natale può rimanere acceso anche per 6, 8 ore al giorno ma l’uso di luci di Natale a Led e non a lampadina fa diminuire notevolmente, di circa il 90%, la spesa in bolletta. Dunque, se si vuole fare economia sarebbe utile rinnovare le luci dell’albero. In merito va detto che una canonica serie di lucine a incandescenza se tenuta accesa per 30 giorni in bolletta può costare anche 15 euro. Nel rinnovo delle luci, sarà necessario prestare attenzione al marchio di garanzia che le caratterizza il quale deve essere del tipo CE indicante come il prodotto regolamentato dall’Unione Europea. Per i più esperti inoltre, si potrebbe anche pensare di usare luci a Led alimentate da un piccolo pannello solare.