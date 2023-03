Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? Ecco la classifica

Mancano solamente poche settimane all’inizio del campionato mondiale 2023 della MotoGP. L’amata e seguita competizione – che quest’anno potrà contare sulla partecipazione di un nutrito gruppo di piloti italiani – prenderà il via il prossimo 26 marzo a Valencia. Ora, senz’altro, vi sarà capitato ogni tanto di chiedervi quanto guadagnano i piloti di MotoGP. Cerchiamo adesso di approfondire il tema e di fare chiarezza.

Gli stipendi dei piloti della motoGP

Negli ultimi anni gli stipendi dei piloti della MotoGp per via della crescente passione verso questo sport sono aumentati in maniera sensibile. Tuttavia, per quel che riguarda i contratti va detto che a differenza del mondo calcistico, quelli del MotoGP sono molto meno noti. Alla luce di ciò, effettuare dei calcoli precisi in merito allo stipendio degli atleti non è semplice. Dunque, i dati che stiamo per riportarvi e la ‘classifica’ che ne deriva, vanno presi con le pinze, in quanto si tratta maggiormente di stime piuttosto che di dati reali.

Gli stipendi (le stime)

Di seguito gli stipendi dei principali piloti della MotoGP (riferiti alla stagione 2023) :