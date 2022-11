Francesco Bagnaia, chi è ‘Pecco’, il campione del mondo della Moto GP con la Ducati: età, carriera, fidanzata, foto e Instagram

Ha sbaragliato tutti ed è diventato campione del mondo della Moto GP Francesco Bagnaia, il pilota di Torino classe 1997. Così giovane e già un enorme successo. Lui che dalla Moto3 a quella 2, ieri è sceso in pista con la sua Ducati: aveva ottenuto il nono posto al Gran Premio di Valencia, ma è riuscito ad amministrare il vantaggio e a vincere il suo primo titolo mondiale. Con 17 punti di vantaggio sul rivale italiano Fabio Quartararo.

Perché lo chiamano Pecco

Francesco Bagnaia, di cui oggi non si fa altro che parlare, è anche conosciuto con il soprannome ‘Pecco’, nomignolo che gli è stato dato dalla sorella Carola, lei che da piccola non riusciva a pronunciare il nome Francesco. E lo chiamava Pecco.

Dagli esordi al debutto e alla vittoria nella moto GP

Francesco Bagnaia è nato a Torino il 14 gennaio del 1997 ed è cresciuto a Chivasso, dove ha cominciato a farsi notare nelle categorie Minimoto e MiniGP, della quale è diventato campione europeo nel 2009. Nel 2013, poi, ha esordito nel motomondiale in Moto3, nel 2017 nella Moto2 e nel 2018, invece, ha annunciato la firma con il team Pramac Racing in Moto GP.

Il successo

Nel 2019, invece, con il numero 63 è salito in sella alla Ducati e nel 2021 ha conquistato il suo primo gran premio della stagione di Qatar, dove è giunto secondo in Portogallo, Spagna e Austria. Ma è ieri che ha fatto la storia: in occasione del Gran Premio della Malesia, infatti, ha consolidato il vantaggio sul rivale Fabio Quartararo staccandolo di 23 punti in classifica e ha ottenuto il nono posto al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione. Ed è proprio qui che ieri ha sbaragliato tutti. E ha vinto, diventando campione!

Chi è la fidanzata, vita privata

Successi sì, amore per la moto, ma anche una donna nella vita di ‘Pecco’. Il pilota, infatti, dal 2016 è legato a Domizia Castagnini. Lei ha 29 anni, vive a Pesaro ed è una fashion buyer, cioè si occupa dell’acquisto di capi di abbigliamento da portare nei negozi. Anche lei è originaria di Chivasso e il loro amore, come dimostrano anche i social, procede a gonfie vele.

Instagram di Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia ha un profilo Instagram e con l’account @pecco63 vanta oltre 1 milione di followers.